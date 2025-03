Shrek 5 se quedaría sin Alfonso Obregón y Eugenio Derbez para su doblaje en español latino

Shrek 5 vuelve a hacer ruido, pues luego de la polémica con su nuevo tráiler al no ser bien recibido por sus fans, ahora Latinoamérica habría sido golpeada, pues ya se habría sabido algo sobre sus dobladores oficiales y si es que van a regresar para esta quinta entrega a estrenarse en 2026.

Cabe destacar que una supuesta cuenta perteneciente a Alfonso Obregón, voz oficial de Shrek, habría confirmado que ni él, ni Eugenio Derbez, voz de burro, así como Dulce Guerrero, voz de Fiona, no estarían regresando a ser las voces para esta secuela levantando las redes sociales.

En la última entrevista del mexicano con el creador de contenido Jeffar Vlogs, había mencionado que aún no lo llamaban, por lo que tendría sentido la publicación de esta supuesta cuenta de Alfonso Obregón mientras que Eugenio Derbez o Dulce Guerrero no han lanzado un mensaje sobre la situación.

Fue en una supuesta cuenta de Alfonso Obregón, voz oficial de Shrek, que se vió un comentario donde menciona que ni él, Eugenio Derbez o Dulce Guerrero volverían para el doblaje de la película a estrenarse en 2026, lo que ha hecho que diversos fans se molesten por el cambio.

Hace tan solo unos días, el mexicano había tenido una entrevista donde mencionaba que tenía pedidos especiales para regresar al doblaje de Shrek, pues mencionaba que quería ganar lo mismo que Mike Myers, famoso actor, que le da la voz en su idioma original y que seguro recuerdas por “El mundo según Wayne” asì como “Austin Powers”.

“Si la empresa no se comunica antes conmigo y aceptan mis condiciones, no lo voy a hacer. Quiero que me paguen lo que me deben pagar por mi trabajo, no estoy dispuesto a cobrar lo mismo que los demás. Quiero que me anuncien cada vez que pasen la película en español, quiero que anuncien ‘Alfonso Obregón Inclan’ en Shrek”, había dicho en la entrevista.