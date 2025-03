Erik Rubín niega que haya sido un mantenido durante su matrimonio con Andrea Legarreta

Erik Rubín continúa en el ojo del huracán después de que se divorciara de Andrea Legarreta, aunque parecían ser uno de los matrimonios más sólidos del mundo del entretenimiento. Ahora, sacó a la luz el hate que le han tirado con el paso del tiempo y cómo eso afectó su día a día.

Aseguró en una reciente entrevista que los rumores han sido letales, incluso reveló que aquel que más le dolió fue cuando dijeron que de alguna manera y durante algún tiempo dependió de Andrea Legarreta, mencionando que probablemente era un "mantenido", cosa que definitivamente negó.

"El que sí me dolió en su época era el que yo era un mantenido. Ese me calaba, el bueno para nada, el mantenido. Y yo dije 'chale, yo trabajo desde los 12 años, le he chingado y ahora resulta que soy un mantenido'. Después lo trabajé"