Fue una de las actrices más bellas de los K-Dramas, pero murió trágicamente cuando filmaba "Boys Over Flowers"

El mundo del entretenimiento coreano y los K-Dramas se estremeció el 7 de marzo de 2009 con la inesperada muerte de la actriz surcoreana Jang Ja Yun. La también modelo, quien era reconocida por su belleza y carisma, acabó con su vida a los 29 años colgándose de una barandilla a lo largo de las escaleras en su casa cuando todavía se encontraba participando en "Boys Over Flowers".

Aunque los hechos ocurrieron en su casa ubicada en Bundang, Seúl, la noticia se dio a conocer cuando se filmaba el exitoso drama coreano "Boys Over Flowers". De hecho, en el episodio 18 se puede leer el siguiente texto: "Ofrecemos nuestras condolencias por Jang Ja Yun, oramos para que descanse en paz".

Jang Ja Yun, quien apenas iniciaba su carrera como actriz de K-Dramas, se quitó la vida cuando todavía no se estrenaban sus dos primeras películas "Searching For The Elephant" y "The Weird Missing Case of Mr. J", ambas de 2009. Además, su partida generó gran controversia en Corea del Sur.

Jang Ja Yun iniciaba su carrera como actriz cuando decidió quitarse la vida. (Créditos: KBS2)

Jang Ja Yun en "Boys Over Flowers"

Jang Ja Yun inició su carrera en 2006, cuando tenía 26 años de edad, trabajando en videos musicales como "Steep" de Gavy NJ y "Sunday Kiss, Everyday" de Go Yoo Jin. Posteriormente, participó en su primer K-Drama titulado "My Lovely Fool", donde dio vida a un personaje secundario.

Dos años más tarde, en 2008, trabajó en "Drama City - Love Hunt 30 Minus 3", donde también fue un personaje secundario. Sin embargo, un año después, en 2009, se unió al elenco del K-Drama "Boys Over Flowers", donde interpretó a Sunny, uno de los personajes que molestaban a Geum Jan Di, quien era interpretada por Goo Hye Sun.

Sin duda, "Boys Over Flowers" fue su trabajo más reconocido, pues hasta la fecha, la muerte de Jang Ja Yun sigue doliendo para los seguidores de este exitoso drama coreano, el cual actualmente se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix.

El trabajo más conocido de Jang Ja Yun fue "Boys Over Flowers". (Créditos: KBS2)

¿Qué le pasó a Jang Ja Yun?

Según los primeros informes de medios surcoreanos, el agente de Jang Ja Yun, Kim Sung-hoon, habría sido el culpable de su suicidio, pues revelaron que en una carta que supuestamente escribió la actriz, se dio a conocer que éste la maltrataba, golpeaba y obligaba a mantener relaciones sexuales con varios hombres poderosos, de quienes detalló los nombres en una lista.

En noviembre de 2010, Kim Sung-hoon y el mánager Jang Ja Yun fueron sentenciados a dos años de prisión y 160 horas de servicio comunitario. Pese a que existía una la lista con los nombres de ejecutivos, sólo ellos dos fueron hallados culpables de la muerte de la actriz de 29 años.