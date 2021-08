¿Sabías que Peter Parker cumple años el 10 de agosto?

Spider-Man y Peter Parker son tendencia en redes sociales este martes 10 de agosto, pero no por las razones que muchos creen. Los fanáticos del amigable vecino creían que se trataba del nuevo tráiler de la película Spider-Man: No Way Home?, la cual llegará a los cines en diciembre de este año y de la cual aún no tenemos avances pero sí muchos rumores.

Y es que se dice que en esta cinta se abordará el multiverso de Marvel, que dicho sea de paso ya fue oficializado en el final de la serie Loki de Disney Plus, en la cual se alteró la línea del tiempo dando paso a múltiples realidades, es por eso que se creen que en la nueva cinta podremos ver a los tres Spider-Man que hemos disfrutado en el cine de la mano de Tobey Maguire, Andrew Garfield y más recientemente con Tom Holland.

Sin embargo, la tendencia en redes sociales no fue por el primer y esperado avance de No Way Home, sino por que este 10 de agosto es el cumpleaños de Peter Parker, el hombre que da vida a Spider-Man tanto en los cómics como en las series animadas, videojuegos y en las películas de Sony y del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

¡Así como lo lees! El amigable Hombre Araña cumple años este 10 y como prueba, circula la fotografía del pasaporte que usa Peter Parker, interpretado por Tom Holland, cuando viaja a Europa, el cual pudimos apreciar en la cinta Spider-Man: Far From Home, que se estrenó en 2019.

¿Por qué Peter Parker cumple años el 10 de agosto?

Ahora que Parker está de manteles largos por su cumpleaños, es momento de explicarte por qué en el UCM se eligió esta fecha para su pasaporte. Como muchos saben, Spider-Man es un superhéroe creado por Stan Lee y Steve Ditko.

Su primera aparición en un cómic fue justamente el 10 de agosto de 1962 en el número 17 de Amazing Comics de Marvel.

Portada del cómic donde apareció Spider-Man por primera vez. Foto: Especial

Esto quiere decir que en 2021 Spider-Man cumple 59 años de haber visto la luz, aunque a decir del pasaporte del Peter Parker del UCM, no sabemos cuántos años tiene, ya que no dice el año en que el personaje nació. No obstante, es un buen guiño por parte de Marvel Studios el haber considerado ese día como el cumpleaños de su más reciente Peter.

Y como dato curioso, otro de los famosos Spider-Man que conocimos en los cómics en 2011, pero también en la cinta animada Spider-Man: Into the Spider-Verse de 2018 y en el más reciente videojuego de Marvel, Miles Morales, ¡cumple años este miércoles 11 de agosto!