Loki confirma el Multiverso de Marvel: Guía práctica para entender en qué consiste

El fin de la primera temporada de Loki, que forma parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), dio la bienvenida a The Multiverse of Madness que dio fin a la Fase 3 del UCM con Dr. Strange como protagonista en la película estrenada en 2019, cuya historia sucede cronológicamente después de Avengers: Endgame.

El uso del término de multiverso fue tomado por Marvel de la teoría del científico Stephen Hakwing donde varias dimensiones existen en un mismo momento, una sobre otra coexistiendo en mundos paralelos. Con ello, Marvel amplía el alcance de sus historias con mundos alternos y reales donde la vida de los superhéroes suelen tener grandes cambios.

El Multiverso Marvel tiene una larga y compleja lista de universos y cada uno de ellos tiene una denominación particular que lo identifica. Esto son algunos de los universos Marvel más conocidos:

Tierra-616: Universo Marvel principal

Universo Marvel principal. Foto: Especial

Es la continuidad principal de las historias de Marvel Cómics donde suceden todas las historias principales. En este universo están las mismas características de nuestra realidad, desde estrellas de cine y políticos, eventos históricos, países y empresas ficticias como Genosha, Wakanda y S.H.I.E.L.D. o H.Y.D.R.A., respectivamente.

Tierra-1610: Universo Ultimate

Universo Ultimate: Foto: Twitter / owenlikescomics

En este mundo se modernizaron las historias de los héroes con nuevos orígenes y otras características físicas. Las historias más conocidas de este multiverso son Ultimate Spider-Man y Ultimate X-Men, además aquí aparece por primera vez Miles Morales como ‘spidey’ y un Nick Fury afroamericano.

Tierra-928: Marvel 2099

Spider-Man 2099. Foto: Twitter / comixmenpodcast

Quizás el primer multiverso que se conoció masivamente con las tarjetas coleccionables a mediados de la década de 1990, es una realidad futurista en la que todos los héroes y villanos desaparecieron en La Gran Purga y el mundo es regido por empresas como Alchemax. En esta época comienzan a aparecer héroes con características parecidas a sus antecesores del siglo XX.

Tierra-2149: Marvel Zombies

Marvel Zombies. Foto: Twitter / wolverine_pic

Este universo es uno de los que Disney Plus prepara en su serie What If…? En este universo el mundo es infectado por un virus alien que convierte a humanos y metahumanos en zombies devoradores de carne humana. Algunos de los héroes que no fueron comidos en su totalidad se refugian en el asteroide M.

Tierra-295 y Tierra-61112: La eras de Apocalipsis y Ultrón

La era de Apocalipsis. Foto: Twitter / ed400d

Legión, el hijo del profesor Charles Xavier viaja al pasado para matar a Magneto; sin embargo Charles lo impide y Legión asesina a su propio padre por lo que deja de existir y Apocalipsis gobierna a los Estados Unidos. Mientras que en la Era de Ultrón, el supervillano ataca al mundo aniquilando casi a toda la humanidad.

Tierra-1218: Mundo real

Spider-Man en el mundo real. Foto: Especial

Es el mundo en el que vivimos donde no hay ningún héroe con poderes especiales salvo en las historietas de la editorial Marvel. Este universo fue visitado por Spider-Man en la caricatura de la década de 1990 donde incluso habló con Stan Lee, su creador.

Tierra-9602: Amalgam

Amalgam Marvel. Foto: Twitter / new_rodro

En este espacio los fans presenciaron un hecho sin precedentes con la unión de Marvel con DC Cómics en sus personajes. La fusión entre ambos universos dio origen a héroes como Dark Claw (Batman y Wolverine), Supersolider (Capitán América y Superman), entre otros.

Tierra-199999: Universo Cinematográfico de Marvel

Todo el UCM. Foto: Twitter / todonerds

Kevin Feige y su equipo crearon este universo cinematográfico en 2008 en los Marvel Studios. Las historias presentadas aquí son adaptaciones y reversiones de las historias, por lo tanto los poderes y habilidades de los personajes pueden cambiar de su versión original.

Cada multiverso es identificado entonces por un número de Tierra donde todo es impredecible y la existencia y combinación de multiversos es infinita y posible.

RMG