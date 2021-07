¿Quién es Kang El Conquistador, el villano que controla la línea temporal y que debutó al final de Loki?

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) apostó por las series originales en Disney Plus para abrir camino a nuevas historias interpretadas por personajes inéditos o bien, que no habían sido explotados del todo durante las fases anteriores. Esta nueva etapa del UCM comenzó en enero con WandaVision, seguida por The Falcon and The Winter Soldier y finalmente con Loki, cuya primera temporada terminó este 14 de julio.

Todas estas series originales inspiradas en personajes de Marvel son las que sentarán las bases para grandes películas que vienen como Black Widow (que recién se estrenó y rompió récords en taquilla), Spider-Man: No Way Home, que se estrena en diciembre de este año y de la cual se dice que podría presentar a los tres Hombre Araña que hemos visto en los últimos años, y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, segunda parte de esta saga que llegará a las pantallas en marzo de 2022.

Estas dos cintas cobran importante relevancia tras el final de la primera temporada de Loki, ya que se confirmó la existencia del Multiverso debido a que Sylvie (Lady Loki) asesina al ente responsable de controlar la sagrada línea temporal. En este sexto y último episodio de la serie, Loki y ella logran dar con el creador de la Agencia de Variación Temporal (AVT) y descubren que en realidad, quien está detrás de todo no son los Guardianes del Tiempo, sino otro ser.

¿Quién controla la línea del tiempo?

Vale recordar que hacia el final del quinto capítulo, ambos protagonistas logran encantar a Alioth, la criatura que vigila El Vacío e ingresan a él; ahí dentro se alcanza a ver un castillo, en el cual entran al inicio del episodio final. Los fans especulaban que se trataba del castillo donde habitaba Kang El Conquistador, un personaje que puede viajar por el tiempo y que ha tenido muchas versiones de sí mismo a lo largo del tiempo.

Loki y Sylvie descubrieron un castillo luego de encantar a Alioth. Foto: Especial

Una vez dentro del castillo, Loki y Sylvie conversan con una perturbadora versión de Miss Minutes, la inteligencia artifical en forma de reloj que controla toda la información de la AVT y ella les dice que Él les va a ofrecer un trato. Ahí es cuando ella desaparece y se hace presente un personaje vestido de morado que los invita a pasar a su oficina.

En el momento en que las dos variantes de Loki le preguntan quién es y cómo se llama, este hombre que no deja de comer una manzana amarilla les contesta: "Mucha gente me denominó de muchas maneras diferentes. Un gobernante, un conquistador, el que permanece...". Y si bien, nunca dijo que en realidad su verdadero nombre es Kang, ya para nadie es secreto que se trata del debut de este villano de Marvel en el Universo Cinematográfico.

Kang El Conquistador ya debutó en el UCM. Foto: Especial

De hecho, la presentación de este personaje se da un poco antes de tiempo, pero tiene una razón de ser. Kang El Conquistador ya estaba confirmado para formar parte del UCM, quien llegaría de la mano del actor Jonathan Majors (el mismo que apareció en Loki) a otra de las películas que también se estrenarán durante la Fase 4 del UCM: Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la tercera parte de la saga intepretada por Paul Rudd que se estrena en 2023.

Durante el episodio final de Loki, Kang le cuenta a las dos variantes que él es quien controla la sagrada línea del tiempo, es decir, que él es quien decide qué pasa y cómo, ya conoce lo que sucederá antes de que pase y de él depende que no haya ramificaciones en la línea; sin embargo, dice estar ya cansado de hacerlo durante muchisimo tiempo y por ello les ofrece su lugar a Loki y Sylvie.

El Conquistador les cuenta que hace mucho una versión suya descubrió que había muchos universos alternos y en cada uno de ellos hay una versión de él mismo, sin embargo no todas son agradables, muchas son peligrosas y luchan por controlar todos los universos posibles, por lo que no se les debe permitir hacerse presentes con alguna modificación en la línea temporal. Es entonces que Loki y Sylvie riñen, ella manda de regreso a la AVT al protagonista y mata a esta versión de Kang.

Es entonces que comienza a ramificarse la sagrada línea del tiempo y paralelamente Loki descubre que está en otra línea temporal dominada por otra presentación de Kang. Ahí termina la serie y se anuncia lo que ya muchos sabían, la segunda temporada.

Otra versión de Kang domina la línea temporal a la que Sylvie arrojó a Loki. Foto: Especial

¿Quién es Kang El Conquistador en los cómics?

Este supervillano de Marvel proveniente del futuro (nació en el siglo XXX) fue creado por Stan Lee y Jack Kirby. Apareció por primera vez en los cómics en el número 9 de Avengers, el cual salió a la venta en 1964. El personaje no tiene poderes sobrehumanos tal cual, sin embargo sus amplios conocimientos en física y su gusto por la historia le han ayudado a viajar en el tiempo; además, al ser del futuro, él vive en una época en la que los humanos ya saben cualidades como la fuerza y la velocidad.

La historia de este personaje se torna relevante cuando este Kang, cuyo nombre original es Nathaniel Richards (se cree que es descendiente de Reed Richards, de Los 4 Fantásticos), encuentra una máquina del tiempo y comienza a viajar a distintos episodios de la historia como el antiguo Egipto o el propio Siglo XX.

Kang El Conquistador es un experto en el uso de prácticamente cualquier arma sobre la Tierra, además de que tiene a su disposición una legión de soldados que le sirven para adueñarse de los territorios a los que llega. También es importante mencionar que, en los cómics, Kang generalmente suele enfrentarse contra Los Vengadores o Los 4 Fantásticos.