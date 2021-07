Dr. Strange es tendencia tras capítulo final de Loki por ESTA RAZÓN

El estreno del capítulo final de Loki ha dejado al público fanático del Universo Cinematográfico de Marvel especulando respecto a una nueva aparición del también conocido como "Dios de las Mentiras". Aunque Loki ha sido la única serie del UCM que ha confirmado una segunda temporada, los fanáticos creen que el personaje también podría formar parte de la nueva película de Doctor Strange, misma en la que se ha confirmado la participación de Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff.

Esta es la razón por la que el nombre del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch se volvió tendencia durante la madrugada del 14 de julio. Aunque esta noticia no se ha confirmado por fuentes oficiales, la mera posibilidad ha desatado toda serie de teorías entre los fans, quienes han pedido que la interacción entre estos tres personajes ocurra en la siguiente producción de Marvel y que, además, tenga como propósito salvar al mundo. Con la manipulación de la realidad, las líneas temporales y la Gema del Tiempo, todo podría suceder en la fase cuatro de esta franquicia.

Se cree que estos tres personajes unirán sus poderes para salvar al mundo. Foto: @VPicazo95

The Multiverse of Madness

Esta película está situada después de lo sucedido en Avengers: Endgame, película estrenada en 2019 que significó el final de la tercera fase del Universo Cinematográfico de Marvel. De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, la trama abordará una investigación por parte del doctor Stephen Strange, el neurocirujano maestro de las artes místicas, sobre la Gema del Tiempo. Sin embargo, las complicaciones llegarán después de que un inesperado enemigo se proponga terminar con todos los hechiceros del mundo. En un intento por defenderse y defender a la humanidad, Dr. Strange desatará un mal indescriptible.

En este filme también podremos ver la aparición de Wanda Maximoff, cuya evolución continuará después de haber visto gran parte de su poder en la serie WandaVison, estrenada en Disney Plus. El rodaje de la película comenzó en Londres, en noviembre de 2020; sin embargo, se vio interrumpido por la pandemia de Covid-19 en enero del presente año. Se calcula que la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrene durante los primeros meses del 2020.

La película contará con el elenco original. Foto: Twitter @AgentedeMarvel_

El final de Loki

Como cada día durante las últimas seis semanas, la audiencia compartió sus impresiones respecto a la trama de Loki, la serie más exitosa de Disney Plus hasta el momento. Con publicaciones en plataformas digitales, fragmentos de algunas escenas y hasta memes, las personas fanáticas del hermano de Thor han dejado claro que el villano es uno de sus personajes favoritos, por lo que se espera el regreso de Tom Hiddleston como Dios de las Mentiras muy pronto.