¿WandaVision y Doctor Strange juntos? La verdad del cameo fue revelada por MARVEL STUDIOS

Un cameo planificado de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) en la serie de WandaVision fue descartado durante la producción de Marvel Studios, en la que el jefe, Kevin Feige, habló sobre la decisión de la unión de Strange y la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) en la serie de Disney Plus.

Han pasado dos meses desde que WandaVision concluyó su exitosa ejecución de 9 episodios en Disney+, y los fanáticos de MCU todavía están divididos sobre el final.

Algunos están satisfechos con la forma en que el programa manejó el avance de Wanda y la transición completa para convertirse en la Bruja Escarlata, mientras que otros están decepcionados con la falta de cameos importantes.

Uno de los cameos que algunos fanáticos teorizaron fue la aparición del Doctor Strange debido a su conexión mágica con la historia, y porque se ha confirmado que la historia de Wanda continuará en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

En una entrevista con Rolling Stone, Feige confirmó que Dr Strange estaba destinado inicialmente a aparecer en la serie de Disney Plus.

De hecho, esos espeluznantes cortes comerciales que aparecen en los primeros episodios fueron concebidos originalmente como los intentos del Dr. Strange de romper la realidad artificial de Wanda Maximoff con sutiles mensajes codificados que encajan en su formato de comedia.

Según se informa, Marvel Studios y Benedict Cumberbatch llegaron a cerrar un trato para que Dr. Strange apareciera en el final de WandaVision.

“Algunas personas podrían decir, 'Oh, hubiera sido genial ver al Doctor Strange. Pero le habría quitado a Wanda. No queríamos que el final del programa se convirtiera en un producto básico para pasar a la próxima película; aquí está el tipo blanco, 'Déjame mostrarte cómo funciona el poder'”.

Por eso, se tomó la decisión para enfatizar que WandaVision fue verdaderamente el viaje de Wanda.

Contradecir esa idea, al hacer que Strange vuele y le explique la magia a Wanda Maximoff en la conclusión de los productores, sin duda habría quitado el foco de Wanda y la habría despojado de su lugar como una poderosa Vengadora.

La serie fue elogiada por su exploración del dolor y la salud mental, ya que contaba la historia de Wanda Maximoff luchando por enfrentarse a la muerte de su amado Vision (Paul Bettany), quien fue derrotado por Thanos en Avengers: Infinity War.

Desafortunadamente, para el equipo detrás de Doctor Strange en The Multiverse of Madness, la eliminación de Strange de WandaVision significaría que las reescrituras para la nueva película de Marvel Studios están en marcha.

