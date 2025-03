Profeco te dice cómo crear tu propio enjuague bucal con sólo 19 pesos por medio litro

El enjuague bucal es un complemento en la higiene oral, ya que ayuda a eliminar bacterias, fortalecer los dientes y mantener un aliento fresco, no olvides que ell cepillado y el uso de hilo dental son la base de cualquier buena rutina de limpieza. El enjuague proporciona una limpieza más profunda al llegar a áreas difíciles de alcanzar, reduciendo el riesgo de caries y enfermedades de las encías.

El uso regular de enjuague bucal con flúor contribuye a la remineralización del esmalte dental, fortaleciendo los dientes y previniendo la formación de caries, además, aquellos con ingredientes antibacterianos ayudan a controlar la placa dental y la gingivitis, disminuyendo la inflamación y el sangrado de las encías.

Otro beneficio importante es la eliminación del mal aliento, ya que los enjuagues bucales contienen agentes que neutralizan los compuestos responsables del olor desagradable.

La Revista del Consumidor de Profeco, revela que 500 mililitros de enjuague bucal se ofertan en los supermercados entre los 30 y 200 pesos, y comparándolo con la opción de hacer tu tomismo en casa, son precios bastante elevados. Por lo que Profeco pone esta receta a tu disposición.

El enjuague es un complemento de la rutina bucal

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Instrucciones para hacer tu propio enjuague bucal

Para crear medio litro de enjuague bucal, de acuerdo con las instrucciones que ofreció la Profeco, deberás de reunir los siguientes ingredientes, los cuales podrás encontrar en droguerías y farmacias especializadas. La cantidad que requieres es mínima, por lo que el sobrante guardarlo en recipientes herméticos para evitar su descomposición y puedas hacer más enjuague en el futuro.

Gotas de esencia de menta

Glicerina pura

Alcohol etóulo sin desnaturalizar

Mentol Cristalizado

Sorbitol

Colorante azul

#BoletínDePrensa La Profeco propone a las personas consumidoras hacer su propio enjuague bucal en casa.



Gracias a esta #TecnologíaDoméstica, se puede preparar un enjuague bucal con un costo promedio de $19.00 pesos por medio litro y un tiempo de preparación estimado de 15… pic.twitter.com/ZuEjzZmsCy — Profeco (@Profeco) March 30, 2025

Considera que el tiempo estimado para la preparación de este enjuague bucal toma aproximadamente 15 minutos y vas a necesitar de dos recipientes, una cuchara para mezclar y un embudo; deberás de seguir las instrucciones precisas para que todo salga bien y puedas obtener tu enjuague bucal.

En el primer recipiente, vierte el agua y sorbitol, y agita levemente Agrega la glicerina En el segundo recipiente, integra el alcohol, mentol y la esencia Añade el contenido del segundo al primer recipiente y mezcla Disuelve una pizca de colorante para dar el color característico Vierte en una botella para conservarlo con un embudo

Este producto tiene caducidad de seis meses, por eso es recomendable escribir la fecha de su preparación en el envase para que no lo olvides. Profeco advierte que el enjuague bucal es un complemento a la limpieza dental, y no sustituye al cepillo e hilo dental.

