Día de las Madres: Fandom de WandaVision mandan mensajes de AMOR a la última MAMÁ de Marvel

WandaVision es una de las últimas series del mundo de Marvel, misma que a pesar de dejar muchas dudas en los fans, no fue factor para que recordaran a la protagonista en el día de las madres, ya que se tiene que recordar que es la última mamá del Universo Cinematográfico de Disney Plus.

Wanda Maximoff se convirtió en madre gracias a sus increíbles poderes, por lo que los amantes del Marvel no dudaron en recordarla en su día, mismo que en México se celebra el 10 de mayo, pero en Estados Unidos se festeja el segundo domingo de mayo, es decir, fue el pasado 9 de mayo; por lo que la gente que vio la serie de WandaVision no podía dejar de lado el poder mandarle buenos deseos a la Bruja Escarlata.

Gracias a estos momentos que se vivieron en la serie, donde se puede ver que estaban contentos de poder ver a Wanda tener a sus gemelos y disfrutarlos por un tiempo, el fandom no se olvidó de ella en redes sociales este fin de semana tan especial para recordar a todas las mamás, donde dejaron ver detalles de cariño para la superheroína.

Los mensajes

Como ya se mencionó, la mayoría de los mensajes eran relacionados a celebrar el día de las madres como Wanda, pero algunos otros entraban en una realidad, ya que llegaron aponer que probablemente Wanda pasaría sola el día de las madres, situación que muchas mamás vivirán en todo el mundo.

Es probable que Wanda pase hoy sola el Día de la Madre.

Feliz Día de la Madre a esta mamá protectora y poderosa.

Feliz día de la madre a nuestra única Wanda Maximoff.

Cómo se hizo madre

Para todos aquellos que no vieron la serie o los despistados que ya no recuerdan como fue que Wanda Maximoff logró tener a su bebé, les recordamos que fue gracias a la Magia del Caos, ya que esta le permitió crear material a partir de su propia esencia, lo que la llevó a tener a los mellizos Billy y Tommy.

Se tiene que recordar que en la serie la Bruja Escarlata tiene que abandonar a sus hijos con la consigna de volver a encontrarse con ellos. Mientras que en el capítulo final los mellizos hacen un llamado de auxilio a su madre y ella acude al rescate. Se tendrá que esperar a que salga "Doctor Strange in the Multiverse of Madneess" para saber que pasará con Wanda y sus hijos.

