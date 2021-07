Final de Loki: Las teorías más locas sobre quién es el verdadero villano en la serie de Disney Plus

Loki, la tercera serie original de Disney Plus basada en personajes de Marvel, está por llegar al final de su primera temporada. El sexto y último capítulo llega en las primeras horas de este miércoles 14 de julio. Y para quiénes la hemos visto, para nadie es un secreto a lo largo de los cinco episodios hemos tratado de adivinar quién es el verdadero villano de la serie, sin tener tanta suerte...

Y es que la lógica nos decía que como Loki, intepretado por el actor Tom Hiddleston, ha sido villano en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), entonces él debía ser el malo en su propia serie; sin embargo, resultó todo lo contrario, pues aunque sigue siendo el Dios del Engaño, nos mostró que si lo desea, puede dejar atrás la maldad y demostrar que aunque tiene corazón de hielo, sí tiene sentimientos.

Loki es una serie que ha transcurrido rápido a diferencia de sus antecesoras WandaVision o The Falcon and The Winter Soldier, y también vale mencionar que de las tres, es la más vista en la plataforma de streaming. La historia no te deja descansar y te lleva de un lado a otro, tal cómo lo hacen Loki, Sylvie (Lady Loki, interpretada por Sophia Di Martino), el agente Mobius (Owen Wilson) y otros integrantes de la Agencia de Variación Temporal (AVT), donde tienen presas a las variantes que alteran la sagrada línea del tiempo.

Y aunque Loki termina este 14 de julio, no todo está perdido ya que, a diferencia de las series anteriores de Marvel, sí está prácticamente confirmada una segunda temporada para el Dios de las Mentiras en Disney Plus.

Los posibles villanos de Loki

Loki

A lo largo de estos cinco capítulos, mucho se ha especulado sobre quién es el verdadero villano de la serie. En el primer capítulo todos pensamos que sería el mismísimo Dios del Engaño, pues al ser detenido por la AVT trata a toda costa de escapar manipulando a los agentes; sin embargo, con sus acciones y decisiones poco a poco nos hemos dado cuenta que el protagonista de la serie podría no ser el personaje malo de la misma.

En el capítulo 5 vimos a distintas variantes de Loki pelear entre sí, pero su aparición al parecer sólo fue efímera, sin embargo, no sabemos si uno de ellos pueda regresar y confirmar que es el villano. Ya pasó con Agatha Harkness al final de WandaVision, ¿lo recuerdas?

Loki presidente apareció en dos capítulos de la serie. Foto: Disney Plus

Mobius

Tendría sentido pensar que el agente encargado de la detención de esta variante de Loki sea el villano de la serie. Lo persiguió a través de varias linea temporales para después lleevarlo a la AVT y encerrarlo a fin de que no volviera a alterar el tiempo; sin embargo, en el camino ha surgido una relación amistosa que los ha llevado a aliarse para detener a la variante femenina de Loki y después para derrocar a la Agencia de Variación Temporal.

¿Será posible que el nuevo amigo de Loki en realidad sea el villano? Foto: Especial

Lady Loki/Sylvie

Cuando se supo que una variante de Loki había estado alterando la sagrada línea temporal y escondiéndose de la AVT en distintos apocalípsis para no ser detenida, todos pensamos que Sylvie o Lady Loki sería la villana de la serie, sobre todo en aquel enfrentamiento contra el príncipe de Asgaard en el que éste la sigue para detenerla y ofrecerle que se unan para derrotar a los Guardianes del Tiempo y la AVT. No obstante, en estos episodios la conexión entre estos Loki ha ido creciendo, aunque no sabemos si al final alguno de ellos traicione al otro.

¿Sylvie traicionará a Loki al final de la serie? Foto: Especial

Ravonna Lexus Renslayer

Esta jueza de la Agencia de Variación Temporal quiere detener a como dé lugar a las dos variaciones de Loki para evitar más alteraciones en la línea del tiempo. Además, ya no es un secreto que quizás ella sabía que los Guardianes del Tiempo que estaban en la AVT no eran reales sino robots, y por si fuera poco 'podó' al agente Mobius sin importarle que fueran amigos cuando éste descubrió que la agencia podía ser una farsa.

Ravonna 'podó' a Mobius, desde ahí sabíamos que no era buena. Foto: Especial

Miss Minutes

Este relojito que de inicio parece simpático pero conforme pasa el tiempo se torna desesperante tiene acceso a prácticamente todos los archivos de la AVT, desde su creación, pasando por los expedientes de las variantes y quizás hasta la historia de los agentes que supuestamente crearon para servirle (aunque ya sabemos que esto no es cierto, ya que Sylvie, Loki y Mobius revelaron que más bien la AVT toma a personas normales y les borra el pasado). La información es poder, así que no suena descabellada la idea de que la línea del tiempo sólo sea capricho de este relojito que te saluda diciendo ¡holi!

Miss Minutes tiene acceso a toda la información de la AVT. Foto: Especial

Kang El Conquistador

En el capítulo 5 de Loki pudimos ver un guiño casi imperceptible (como muchos de los que ponen Disney Marvel en sus producciones) que parecen indicar que pronto aparecerá Kang El Conquistador en el UCM. Este personaje vive en un castillo muy parecido al que vimos en el episodio del 7 de julio; además, en los cómics se sabe que Kang puede viajar en el tiempo. Ya se sabe que su participación si está confirmada para Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que se estrenará en cines en 2023, así que ¿por qué no dar una probadita de este villano al final de Loki? Otro dato: En los cómics, Ravonna es la pareja de Kang.

Kang sí aparecerá en el UCM pero se supone que será hasta Quantumania. Foto: Especial

The Beyonder

En los cómics, este personaje es uno de los más poderosos en cuanto a manejo de energía y teletransportación, en consecuencia, también puede participar de vajes en el tiempo. Muchos fans de Loki creen que The Beyonder podría ser el villano de la serie, pues creen que en lugar de dejar morir a Loki cuando fue 'podado' por Ravonna, en realidad lo llevó a Battleworld, el sitio donde se desarrolla Secret Wars, cómic en el que los superhéroes y los villanos luchan para que no desaparezca su línea temporal. Marvel no lo ha confirmado, pero muchos creen que en la Fase 5 del UCM podríamos tener una película basada en esta saga.