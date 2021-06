¿Habrá segunda temporada de Loki en Disney Plus? Esto es lo que sabemos

La serie original de Loki, el Dios de las Mentiras, es sin duda un nuevo éxito que se han apuntado Disney y Marvel Studios, ya que desde el primer capítulo de la serie, sus creadores no nos han dejado descansar: en apenas dos episodios, hemos visto al hermano de Thor en una faceta diferente a la de villano, pero sin dejar de lado sus característicos engaños.

Interpretado nuevamente por el actor inglés Tom Hiddleston, Loki continúa manipulando a las personas para conseguir sus objetivos, sólo que ahora desde la Agencia de Variación Temporal (TVA, en inglés), sitio donde se encuentra detenido tras haber alterado las líneas del tiempo desde hace mucho (al parecer la vez que lo hizo en Avengers: Endgame, no fue la primera) y en muchas de sus múltiples variaciones.

Y cuando decimos variaciones nos referimos a que Loki no sólo es ese hombre de larga cabellera negra que conocemos gracias a sus apariciones en las distintas cintas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), pues como ya vimos en el segundo capítulo de la serie, Loki ha tomado diversas formas a lo largo del tiempo para causar desmanes: mujeres, niños y en los cómics lo hemos visto siendo animales también.

¿Habrá segunda temporada de Loki?

Esta serie original basada en personajes UCM apenas lleva dos episodios (el tercero se estrena la madrugada de este miércoles 23 de junio) y se sabe que el último capítulo de esta temporada será el sexto, el cual estaría llegando a la plataforma de streaming Disney Plus el miércoles 14 de julio.

Apenas este fin de semana, Kate Herron, responsable del éxito de la serie basada en el Dios de las Mentiras, dio a conocer en sus redes sociales que Disney ya tenía en su poder el sexto capítulo de 'la primera temporada' de Loki; en su mensaje, la directora dijo que este proyecto ha sido trabajado desde hace dos años, por lo que se dijo contenta, satisfecha y, sobre todo, agradecida con Marvel "por haberles cambiado la vida a ella y a su equipo".

Este mensaje de Herron abre la interrogante de si entonces habrá una segunda temporada, lo cual sería toda una realidad, ya que medios especializados como Deadline informaron que la segunda entrega de Loki de hecho fue confirmada desde finales del año pasado, aunque será una tarea titánica, ya que su productor y guionista Michael Waldron estará un poco ocupado trabajando en la nueva entrega de Star Wars.

Sin embargo, tendría sentido que haya una segunda temporada de Loki escrita y producida por Waldron, ya que este mismo guionista es el responsable de los universos alternativos que veremos en Doctor Strange and the Multiverse of Madness, la segunda entrega de este hechicero interpretado por Benedict Cumberbatch que veremos en el cine allá por marzo del próximo año.

