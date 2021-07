¿Cuáles son las series de Marvel que llegarán después de "Black Widow" y "Loki"?

Desde el inicio del Universo Cinematográfico de Marvel, en 2008, sus más de 20 películas han gozado de un enorme éxito y aceptación del público. Ahora con la llegada de “Black Widow” y "Loki", el plan es seguir con la Fase 4 del UCM sigue en expansión y lo será con la llegada de más películas y series de televisión que profundizan en las historias de todos sus personajes.

En los últimos meses de este universo hemos visto la llegada de “WandaVision", “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”, por lo actualmente el futuro de las series de Marvel estarán en Disney Plus.

Por tal motivo a continuación te hablaremos de las 13 series que llegarán tras el lanzamiento de la última película de Scarlett Johansson en el universo y el final de la serie más vista de Disney Plus.

What If...?

Esta serie cuenta historias alternativas del MCU que responden a ¿qué pasaría si...? Su primera temporada tendrá diez episodios y se estrenará el 11 de agosto de 2021.

What If...? . Foto: Especial

Hawkeye

Esta nueva serie mostrará a Jeremy Renner regresando como Clint Barton. En ella también veremos a Yelena Belova (Florence Pugh) que verá a Hawkeye como su próximo objetivo. Esta serie aún no tiene fecha de estreno, pero tendrá que ser este año.

Hawkeye. Foto: Especial

Ms. Marvel

En esta serie Kamala Khan será interpretada por Iman Vellani, quien es una superheroína adolescente que toma como inspiración a Carol Danvers. Se espera que se estrene antes e que concluya 2021.

Moon Knight

Moon Knight será protagonizada por Oscar Isaac y se espera que esta serie llegue a Disney Plus en 2022.

Moon Knight. Foto: Especial

She-Hulk

Este proyecto seguirá los pasos Jennifer Walters, quien recibirá una transfusión de sangre de su primo Bruce Banner y posteriormente tendrá la capacidad de transformarse. She-Hulk será protagonizada por Tatiana Maslany y con la participación de Mark Ruffalo. Se espera que se estrene la primera mitad de 2022.

She-Hulk. Foto: Especial

I Am Groot / Especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia

Será James Gunn el encargado del especial navideño que cerrará la brecha que existe entre Thor: Love and Thunder y Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y se espera que este especial llegue en la temporada navideña. Mientras que “I Am Groot” será una serie de cortos que podría ser estrenada en 2022.

I Am Groot. Foto: Especial

Secret Invasion

En esta serie se verá una versión tradicional de los Skrulls en comparación con Capitana Marvel. Contará con la participación de Samuel L. Jackson como Nick Fury y su estreno está programado para 2022.

Secret Invasion. Foto: Especial

Ironheart

Esta serie se centrará en el personaje Riri Williams, una super genio que asiste al MIT y construye su primera armadura de Iron Man.

Ironheart. Foto: Especial

Armor Wars

Esta serie seguirá el legado de Iron Man y los vínculos directos con Tony Stark. Finalmente hay varias series ya confirmadas, sin embargo aún no tienen título:

Serie de Wakanda

Serie de Okoye

Serie de Echo