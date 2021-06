Quién es Tom Hiddleston, el actor que le dio fama a Loki, el dios de la mitología nórdica

El Universo de Marvel tuvo un éxito brutal en el cine debido al enorme trabajo que se realizó en las historietas, donde nacieron sus personajes, muchas décadas atrás. Desde entonces, las personas fueron admirando y adoptando a los superhéroes y uno que otro súpervillano, aunque eran raros. hoy en día, las cosas han cambiado y para muestra basta con echarle un ojo a "Loki", la nueva serie de Marvel Studios.

En este caso, resulta curioso que este dios, hermano de Thor, quienes pertenecen a la mitología nórdica y que tienen una importante participación con los Vengadores (The Avengers) fuera ganando fama y terreno hasta consagrar su propia serie, la cual se estrenó este miércoles 9 de junio en Disney Plus.

Pero nada es casualidad. Desde la primera película de "Los Vengadores" (2012) la figura de Tom Hiddleston llamó mucho la atención, pues si bien no era un actor con grandes músculos como el resto de sus compañeros y en especial de su "hermano" Chris Hemsworth (Thor), supo llenar los zapatos del personaje al que además le dio un toque de humor bastante peculiar.

¿Quién es "Loki" y quién es Tom Hiddleston?

Loki, es hijo de los gigantes Farbauti y Laufey. Se le considera como el "origen de todo fraude", pues es tramposo y egoísta. En las cintas se le puede ver a lado de Odín, padre de todo, quien lo considera y lo deja mezclarse con los dioses de manera indiscriminada. Tras el asesinato del dios de la paz, Balder, es castigado por los Aesir y lo atan a tres rocas; sin embargo, se liberó y luchó contra ellos en el Ragnarok (la batalla del fin del mundo).

Por su parte, el actor que le dio vida es Tom Hiddleston, quien tras el brutal éxito con su actuación, propició que le hicieran una serie bajó el mismo nombre. Sin embargo, quién es este personaje y en qué otras producciones ha aparecido.

Con 40 años, el actor originario de Londres, Inglaterra, ha sabido ganarse al público a lo largo de su carrera, la cual comenzó cuando estudiaba en la Universidad de Cambridge, apareció en la cinta "Conspiracy". Sin embargo, de ahí despegaría, pues en el 2002 apareció en "The Gathering Storm" y en el 2005 en "A Waste of Shame: The Mystery of Shakespeare and His Sonnets".

Pero las cosas no le cayeron por suerte, pues desde el colegio dio muestra de tener talento para las letras, la ciencia y las matemáticas. Además de su idioma nativo (inglés) es todo un políglota, pues domina el francés, italiano y español con bastante fluidez, así como latín y griego antiguo. En el terreno de la actuación, es el orgullo de la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) de donde se graduó con honores en el 2005.

Algunas de las películas donde ha participado son:

"Midnight in Paris" - 2011

"The Deep Blue Sea" - 2011

"War Horse" - 2011

"Out of Time" - 2012

"Only Lovers Left Alive" - 2013

"Muppets Most Wanted" - 2014

En el Universo Cinematográfico de Marvel:

"The Avengers" - 2012

"Avengers: Infinity War" - 2018

"Avengers: Endgame" - 2019

Trilogía de Thor:

"Thor - 2011"

"Thor: The Dark World" - 2013

"Thor: Ragnarok" - 2017

lhp