Black Widow rompe récord en su fin de semana de estreno, ¿cuánto recaudó en cines y Disney Plus?

Durante la Comic-Con de San Diego en 2019, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, dio a conocer que se estaba preparando una película en solitario de Black Widow, la vengadora intepretada por Scarlett Johansson desde hacía nueve años, cuando apareció por primera vez como un personaje secundario en la cinta Iron Man 2.

En ese entonces la exagente soviética y asesina entrenada tuvo poco minutos, pero fue cobrando relevancia conforme iban avanzando las películas del Universo Cinematográfico de Marvel; a lo largo de 11 años, Johansson supo como hacer que Natasha Romanoff se volviera indispensable hasta el punto de que se confirmara su propia película.

Hace dos años se anunció que Black Widow llegaría en mayo de 2020 a los cines y a la plataforma de streaming Disney Plus, la cuál entonces sólo estaba disponible en Estados Unidos y algunos otros países. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 que azota al mundo desde hace año y medio obligó a retrasar no sólo esta película, sino muchas más de diferentes estudios.

Entonces fue que se determinó que Black Widow, cinta que nos daría más información sobre el pasado de Natasha Romanoff del que hasta entonces Marvel sólo nos había dado en pequeños flashbacks, sería estrenada hasta 2021, el 9 de julio en los cines y Disney Plus, que ya está disponible en más países -incluido México-, aunque también se lanzó unos días antes durante una serie de eventos con el elenco en varias ciudades.

El gran estreno de Black Widow

Cabe recordar que a la gira asistieron Florence Pugh, quien da vida a Yelena, hermana de Natasha, así como David Harbour, quien personifica al padre de ambas viudas; sin embargo no acudió Scarlett Johansson, quien se rumora prefirió no salir para que los medios no supieran que está embarazada, pues vale recordar que apenas hace unos días, cobró fuerza la noticia de que la actriz de 36 años estaría esperando a su segundo hijo, fruto de su relación con el actor y comediante Colin Jost.

La esperada película protagónica de Black Widow se ha convertido en el mejor estreno de cine durante la pandemia -en Norteamérica-, ya que en su primer fin de semana en cartelera, de acuerdo con cifras de Marvel Studios y Disney, la cinta recaudó 158 millones de dólares, desglosados de la siguiente manera:

Disney Plus Premier Access: 60 millones de dólares

Venta de boletos en Estados Unidos: 80 millones de dólares

Venta de boletos en el mundo: 78 millones de dólares

Si consideramos que la actividad en cines apenas se está restableciendo, estos números en apenas tres días supone el mejor estreno en pandemia, el cual además se ve impulsado por lo captado a través de Disney Plus, que forma parte de las plataformas de streaming que han sido el complemento para no perderse los estrenos durante la contingencia sanitaria.

La cinta de Black Widow, producida por la propia Scarlett Johansson de la mano de Marvel, y dirigida por Cate Shortland, tuvo un presupuesto aproximado de 200 millones de dolares, los cuáles -según proyecciones- se podrán recuperar a más tardar en esta primera de semana de estreno.

Black Widow es la primera película de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, aunque oficialmente ésta comenzó en enero pasado con 2021 con la serie original WandaVision, a la cual han seguido The Falcon and The Winter Soldiery Loki, que termina este 14 de julio. “Es increíble ver al público disfrutando de ‘Black Widow’ después de dos años sin una nueva película de Marvel Studios”, afirmó el presidente de Disney Studios, Alan Bergman, sobre el estreno de la cinta.