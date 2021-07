Black Widow: Así cambió en 11 años el personaje de Scarlett Johansson en las películas de Marvel

Tras 11 años, los fánáticos del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) quizás están por decirle adiós a uno de los personajes más entrañables de Los Vengadores; si bien a la Viuda Negra ya la habíamos visto 'morir' en Avengers: EndGame, el momento más importante de este personaje interpretado por Scarlett Johansson está por llegar el 9 de julio, cuando se estrene en cines y Disney Plus la película Black Widow.

Esta cinta, que será oficialmente la primera de a Fase 4 del UCM, está ambientada poco después de Capitán América: Civil War y relata cómo Natasha Romanoff (Black Widow) tiene que huir tras violar los acuerdos de Sokovia y revivir parte de su pasado como espía de la extinta Unión Soviética. Vale recordar que antes de ser una Vengadora, este personaje fue una asesina a sueldo de la KGB y en el camino tuvo que 'destruir' todas sus relaciones familiares.

La película supone la última aparición de Scarlett Johansson como Black Widow tras 11 años de interpretar a la primera de las mujeres vengadoras dentro del UCM, sin embargo, no todo estaría perdido, ya que recientemente Kevin Feige, presidente de Marvel Studios recordó en entrevista para ET que Johansson fue productora de su película y que además es una gran compañera, por lo que no se podría descartar una nueva colaboración para próximos proyectos.

Black Widow en el UCM

El de Natasha Romanoff era un personaje secundario, sin embargo Scarlett Johansson la interpretó tan magistralmente que eso le fue abriendo camino para cada vez cobrar mayor relevancia en las películas de Marvel y, aunque se supondría que la cinta sería su última aparición en el UCM, Kevin Feige pidió estar atentos a próximos eventos y convivencias con fanáticos, pues quizá se podrían anunciar nuevas colaboraciones con la exitosa actriz estadounidense.

Iron Man 2 (2010)

Fue en 2010 cuando vimos por primera vez a Scarlett Johansson en una película del Universo Cinematográfico Marvel. La espía de la extinta Unión Soviética tuvo su primera participación en Iron Man 2; en ese momento Natasha ya era agente de SHIELD y su misión era infiltrarse en Industrias Stark. Así se veía la exagente soviética cuando debutó en el UCM:

Black Widow cuando debutó en Iron Man 2. Foto: Especial

The Avengers (2012)

Dos años después del debut de Black Widow en el UCM, el personaje interpretado por Scarlett Johansson tuvo una nueva oportunidad en Avengers. Ella fue la encargada de convencer a Bruce Banner/Hulk de ir a SHIELD y de combatir a Loki, hermano de Thor, quien en su búsqueda del Teseracto, desató una batalla en la Tierra de la mano de un Ejército Chitauri.

Black Widow en la película The Avengers. Foto: Especial

Capitán América: The Winter Soldier (2014)

En esta cinta, Black Widow tiene que formar una alianza con Steve Rogers/Capitán América, él debe rescatar a unos rehenes mientras que ella debe conseguir unos archivos importantes para SHIELD. Ahí aparece el que era el mejor amigo de Cap, Bucky Barnes/Winter Soldier quien ahora es un asesino de HYDRA con quien Natasha ya ha peleado anteriormente.

Natasha Romanoff en The Winter Soldier. Foto: Especial

Avengers: Era de Ultrón (2015)

En la secuela de The Avengers, el personaje interpretado por Scarlett Johansson ya es imprescindible en el grupo de superhéroes; en esta cinta es cuando podemos conocer un poco más sobre su oscuro pasado luego de que la Bruja Escarlata hurgara en sus recuerdos más ocultos. Además, en esta película es cuando notamos que Black Widow tiene sentimientos hacia Bruce Banner/Hulk.

Black Widow en Age of Ultron. Foto: Especial

Capitán América: Civil War (2016)

Luego de la tragedia de Sokovia, los superhéroes representan un peligro para el mundo y deberán registrarse para que el gobierno tenga conrol y sepa quiénes son; los Vengadores se dividen en dos bandos, Black Widow apoya el registro junto con Iron Man, pero del otro lado está su amigo Steve Rogers.

Natasha en el aeropuerto donde se desarrolla la pelea de Civil War. Foto: Especial

Thor: Ragnarok (2017)

En la tercera parte de la saga de Thor, Black Widow tiene un pequeño cameo cuando Hulk encuentra al Dios del Trueno e intenta destruirlo dentro de un quinjet. Ahí, el personaje de Chris Hemsworth activa una grabación de Natasha Romanoff para tratar de calmar a Bruce Banner.

El cameo de Black Widow en la tercera película de Thor. Foto: Especial

Avengers: Infinity War (2018)

En esta película, Black Widow deja atrás el cabello rojo para aparecer con un tono rubio que realza más sus rasgos y que nos hace recordarla más. En esta historia, Natasha pelea contra los súbditos de Thanos y, tras el chasquido, es de los pocos superhéroes que sobrevive a la desaparición.

Natasha Romanoff en Wakanda. Foto: Especial

Como recordaremos, Black Widow quedó en la mitad de las personas que no desaparecieron con el chasquido de Thanos, tras algún tiempo se reúne con otros Vengadores con el objetivo de viajar cinco años atrás y evitar que el Titán consiga las gemas del infinito para el guantelete. Tras viajar con Hawkeye en busca de la Gema del Alma, Natasha decide sacrificar su vida para conseguirla y que así sus amigos y compañeros de lucha continúen con la misión.

Black Widow antes de sacrificarse en EndGame. Foto: Especial

