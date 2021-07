¡Disney le hace justicia a Black Widow! Cambia pósters de películas de Marvel por fotos de Natasha

Tuvieron que pasar diez años para que la casa del ratón le hiciera honor a uno de sus personajes más emblemáticos de los últimos tiempos y le devolviera la importancia que se merece luego de su desaparición inexplicable al final de Avengers Endgame.

Desde luego nos referimos a Black Widow, la integrante más letal de los Vengadores en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y a la que perdimos justo en el momento más impactante y previo a la victoria de los héroes de Marvel frente a Thanos (seamos sinceros, Hawkeye pudo haber sido el sacrificado y no pasaría nada).

Bueno, pues 10 años después, por fin Disney y Marvel le rinden homenaje a Black Widow y desde luego a la encargada de darle vida en la gran pantalla, Scarlett Johansson (quien por ahora está enfocada en cuidar de su bebé), en su película en solitario con la que millones de personas podrían regresar de forma masiva a los cines de todo el mundo en medio de la pandemia que se vive por Covid-19.

Recordemos que el estreno de Black Widow estaba programado para el verano de 2020, sin embargo, el encierro generalizado alrededor del mundo, obligó a los estudios Disney a retrasar la proyección hasta un año después ya con un avance muy importante de vacunación en el mundo y con las puertas abiertas en gran parte de los comercios y salas de cine.

Punto y aparte merece la mención sobre la salida a finales del 2020 de la plataforma de videos exclusiva de Disney (Disney +) en la que millones de personas se ‘refugiaron’ para consumir producciones de calidad sin salir de casa y con la garantía de estar recibiendo un buen producto (cabe señalar que Warner hizo lo mismo con HBO y estrenó en plataformas, Wonder Woman II, a la que no le fue mal, pero tampoco resultó un éxito).

Ante este panorama, Black Widow permaneció en espera, los estudios no quisieron aventurarse a un fracaso y tampoco a dejar pasar como si nada el estreno de su película, mientras eso llegaba, se enfocaron en ofrecernos series a través de Disney Plus con muy buenos resultados (WandaVision, Falcon and The Winter Soldier, Loki y próximamente su primera serie animada titulada What If…?).

Y el día llegó, este próximo viernes 9 de agosto se estrena (por fin) la esperada película estelarizada por Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz y David Harbour.

Para conmemorar esta fecha, Disney y Marvel decidieron cambiar sus portadas de todas las películas en las que sale Black Widow en Disney +, primero como recordatorio del estreno de su película, y segundo, como una manera de rendirle homenaje por ser una de las heroínas más queridas y recordadas durante los últimos 10 años.

‘Black Widow’ es la historia de Natasha Romanoff justo después de los acontecimientos suscitados en ‘Capitán América: Civil War’, luego de la entrada en vigor de los acuerdos de Sokovia, por lo que Natasha desaparece del mapa y va al encuentro de sus viejos amigos y de su familia.

Son ellos quienes le ayudarán a encontrar respuestas sobre su pasado, mismo que para nosotros los espectadores aún son desconocidos; mientras la protagonista se encuentra en la búsqueda de respuestas, aparece en la trama el antagonista, un villano temible, el mercenario conocido como Taskmaster, capaz de imitar los movimientos de otros seres humanos con una precisión que da miedo.

La película será (al parecer) la despedida de Scarlett Johansson del Universo Cinematográfico de Marvel, pero con todos los sucesos que está creando la compañía y con un multiverso en desarrollo, todo puede suceder.

Black Widow llega a las salas de cine de todo el país, además se puede ver a través de Disney Plus Premier Access por 329 pesos del 9 al 23 de julio, es la película más esperada del verano que se estrena a nivel mundial "y la expectativa global de la industria para el fin de semana es de hasta US$ 140 millones", de acuerdo con información del sitio Deadline.

