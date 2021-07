Scarlett Johansson está embarazada y estas son sus tres mejores películas que debes ver

La carrera de Scarlett Johansson inició desde que era muy pequeña, pues desde sus primeros años se interesó por las artes histriónicas. Sin embargo, no fue hasta 1996 que obtuvo su primer protagónico, cuando solo tenía 11 años. "Manny & Lo", una película en la que se aborda la historia de dos hermanas huérfanas que escapan de sus familias fue la producción encargada de lanzarle a la fama. Después de algunos años, la actriz participó en diversos proyectos, pero no fue hasta la película "Lost in Translation" que interpretó papeles más complejos y maduros, lo que le valió un premio BAFTA como mejor actriz.

Aunque podría parecer que Scarlett Johansson le debe toda su fama al Universo Cinematográfico de Marvel, la estadounidense es una de las más reconocidas a nivel internacional por su trayectoria artística y por su talento en la pantalla, el teatro y la industria musical. Durante los últimos años, la carrera de Scarlett Johansson se ha catapultado. Además de interpretar a nuestra espía favorita en el mundo de los superhéroes, Scarlett cuenta con una filmografía envidiable. Estas han sido sus mejores participaciones:

Lost in Translation (Perdidos en Tokio)

Esta es la segunda película escrita y dirigida por Sofia Coppola. Estrenada en 2003, este filme cuenta la historia de Bill, una estrella de cine que viaja a Japón, lugar en donde conoce a Charlotte, una joven en plena crisis de los 20. Ambos se sienten perdidos y solos, a pesar de estar rodeados de gente, pues habitan una ciudad desconocida. Con más de una característica en común, la pareja comenzará a encontrarse todas las noches para divertirse, a pesar de que su relación tiene una fecha de caducidad. Esta película fue nominada a cuatro premios Oscar y recaudó casi 120 millones de dólares en su estreno.

The Other Boleyn Girl (La otra reina)

Una película histórica que se basa en la novela homónima de Philippa Gregory y cuenta la historia de la discordia entre las hermanas María Bolena y Ana Bolena, quienes luchaban por la atención del rey Enrique VII de Inglaterra. Ana y María, guiadas por el amor y la ambición, se enfrentarán a una serie de acontecimientos en los que el interés por una mejor posición socioeconómica y el bienestar de la corona inglesa son dos de los pilares más importantes. Dirigida por Justin Chadwick, esta película logró recaudar 77 millones de dólares.

Match Point (La Provocación)

Una película de Woody Allen protagonizada por Scarlett Johansson, Jonathan Rhys-Meyers, Matthew Goode y Emily Mortimer. En pantalla conocemos la historia de Chris, un tenista profesional que se dedica a dar clases de este deporte para algunas de las familias más poderosas, lo que le permite acceder a la vida de lujos que siempre ha querido poseer. Guiado por la avaricia, el tenista realizará una serie de delitos con tal de no perder el lugar que tanto esfuerzo le ha costado ganar. Esta película recaudó más de 85 millones de dólares.