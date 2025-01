Por primera vez, el cantante surcoreano J-Hope, quien es conocido por ser uno de los miembros de BTS, se presentará en la Ciudad de México, por lo que sus seguidores, quienes son conocidos como ARMY, se han mostrado muy entusiasmados de conocer cuáles serán las canciones que interpretará en el Palacio de los Deportes el próximo 22 y 23 de marzo.

Aunque todavía no hay un setlist oficial, es probable que el intérprete de "MORE" cante sus mayores éxitos, pero seguramente agregará muchas más canciones de su último material solista "HOPE ON THE STREET VOL. 1", el cual fue lanzado el 29 de marzo del 2024.

Por otro lado, se espera que la primera gira solista de J-Hope "Hope on The stage", la cual llegará a muchos países del mundo, sea todo un éxito, ya que las entradas para sus conciertos en Seúl, Corea del Sur, se agotaron en minutos durante la preventa.

¿Qué canciones presentará J-Hope de BTS en su gira "Hope on The stage"?

A pesar de que J-Hope no ha confirmado qué canciones cantará en su gira mundial "Hope on The stage", sus fans han empezado a hablar sobre los temas que probablemente cantará en el escenario y han llegado a la conclusión de que "MORE", "NEURON" y "Arson" no pueden faltar.

Además, esperan que cante al menos 30 canciones y el concierto tenga una duración mayor a 60 minutos, pero esto aún no ha sido confirmado por la estrella de K-Pop. Por otro lado, recordaron cuál fue el setlist de la estrella de K-Pop cuando asistió a Lollapalooza en en 2022, ya que es posible que retome algunas canciones.

Intro

MORE

Pandora's Box

Baseline

Cypher Pt1

Hangsang

P.O.P

Equal Sign

STOP

Blue Side

Safety Zone

What If...

Arson

Music Box

Dynamite (Tropical)

Daydream

Ego

Hope World

Just Dance

Chicken Noodle Soup ft. Becky G

Future

J-Hope en México: Fans molestos con la promotora

A pocos días de que empiece la preventa de los boletos para el "Hope on The stage" en México, la promotora Ocesa K-Pop no ha revelado los precios. Tampoco han detallado sí habrá paquetes especiales, lo que ha causado la molestia de los fans, ya que muchos esperan conocer cuánto costarán antes de elegir qué sección comprar.

A pesar de esto, la empresa no ha dado detalles sobre el valor de los boletos, pero sí ha declarado cuántas serán las preventas y cuáles serán los horarios y fechas. "Compartan precios. No es justo llegar a la preventa a ciegas y el mapa no está disponible en la plataforma", "Queremos los precios y por favor otra fecha" y "Profeco, atentos con Ocesa que no da los precios", fueron algunas de las reacciones en X.

"I wonder..." ¿Sabías que j-Hope llegará al Palacio de los Deportes el 22 y 23 de Marzo? Sé testigo del tour de j-hope 'HOPE ON THE STAGE' en México. Adquiere tus boletos a partir del el 23 de Enero, 3:00 P.M. pic.twitter.com/zB54jL657q — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) January 14, 2025

