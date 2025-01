J-Hope de BTS viene México, se confirma su concierto en el Palacio de los Deportes | Precios y boletos

¡J-Hope en México! Después de varias especulaciones, el rapero de BTS vendrá por primera vez a nuestro país con su primer tour en solitario este 2025. "Hope on the stage" llegará a Latinoamérica, por lo que tendrás que estar atenta a la preventa de fans para asistir a su concierto en la CDMX.

Desde finales de año, algunas fans y cuentas especializadas en conciertos compartieron rumores sobre la posible visita del integrante de BTS. Sin embargo, los rumores no habían sido confirmados por el artista o la agencia BigHit y hace un par de días, se filtró la información en el sitio de Ticketmaster sobre el tour "Hope on the stage".

Las primeras fechas que se revelaron fueron para ciudades de Estados Unidos y para Corea del Sur se filtró el mapa, secciones y precios de los boletos que incluyen Meet&Great con J-Hope de BTS. Desde entonces el ARMY esperaba el anuncio oficial y la confirmación por parte de su agencia.

Esta será la primera vez que un integrante de BTS regrese a México para tener un concierto en solitario, pues desde el 2017 la boyband no ha regresado a la CDMX. En redes sociales, el nombre de J-Hope se hizo tendencia tras el anuncio de su concierto en el famoso Domo de cobre.

J-Hope en México: ¿Cuándo es su concierto y cuánto costarán los boletos?

A través de las cuentas oficiales de BigHit se anunció las ciudades y países que tendrá el Hope on the stage, el tour en solitario de J-Hope de BTS. México está en la lista y su concierto se realizará el 22 y 23 de marzo de este año en el Palacio de los Deportes.

Sobre el precio de los boletos, la cuenta de HYBE Latinoamérica compartió en sus redes sociales que pronto se revelará más información como paquetes, secciones, preventas y todo lo que debes saber sobre J-Hope en México. En Corea del Sur, la entrada VIP y el boleto con Meet&Great tendrán un costo de 200 mil wones, que en pesos mexicanos son como 4 mil pesos, pero el costo puede variar según la promotora y beneficios.

Al parecer, México es el único país que figura en la lista, además hay posibilidades de que haya preventa Weverse. Para acceder a esta venta de boletos tendrás que contar con la membresía ARMY oficial y registrarte para ser de las afortunadas en recibir un código para ser de las primeras en comprar.

