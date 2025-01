Jungkook confirmó una feliz noticia para el ARMY y se sincera sobre el regreso de BTS

—Traducción Weverse #JUNGKOOK al español uD83CuDF1F@BTS_twt



uD83DuDC30¡Hola, soy Jungkook! ?



Sé que me he atrasado con el saludo de Año Nuevo, ¡perdón!

Este año es el año de mi alta del servicio militar y el año en que nos volveremos a ver, ARMY.

Sin embargo, creo que no siento un gran… pic.twitter.com/SJQxsPqJHj