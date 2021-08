“The Eternals”:Este es el motivo por el que Salma Hayek no quería trabajar con Marvel

Salma Hayek comenzó una nueva etapa en su carrera en Hollywood, ya que será parte de la nueva película de Marvel, “The Eternals”, donde se convertirá en una heroína milenaria, pero las negociaciones con la actriz mexicana no fueron fáciles, ya que se dice que un inicio no quería contestarles la llamada a los productores porque no quería hacer un papel de adulto mayor.

De acuerdo con Entertainment Weekly, la nacida en Veracruz no quería ir a junta con los altos mandos del proyecto de “The Eternals” debido a que pensó que la querían para un papel de alguna abuela o algo por el estilo; pero ahora todo cambió y será una heroína milenaria.

“Dije: ‘Olvídalo. Dios sabe qué tipo de abuela quieren que interprete’. Estoy acostumbrada a que me digan que voy a ser la extra o la vieja prostituta”, dijo Salma antes de saber quién sería la encargada de realizar el proyecto de Marvel.

¿Qué la hizo cambiar de opinión?

Después de explicar por qué no quería formar parte del mundo de superhéroes, la mexicana se enteró que Chloé Zhao sería la directora de la película cambió todo, ya que ahora sí estaba interesada en acudir a la reunión con los encargados del proyecto.

“Luego me dijeron que la directora era Chloé Zhao, y yo dije: ‘¡Está bien! ¡Hagamos la reunió!” expresó la veracruzana al medio de comunicación. Después de esta reunión fue cuando se llegó al acuerdo para que formara parte de las protagonistas de la presentación de nuevos superhéroes.

Salma será la encargada de darle vida a “Ajak”, una de las heroínas milenarias y poderosas del universo de Marvel. Después de revelar su personaje, la actriz compartió la foto y explicó que estaba emocionada por el estreno de “The Eternals”, misma que está prevista para el 5 de noviembre del presente año.