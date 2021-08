Querido superhéroe de Netflix podría aparecer en Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home ha levantado muchísimas especulaciones por el multiverso que Doctor Strange anunció en su reciente tráiler.

Incluso No Way Home comenzó con las teorías de la posible participación de los dos arácnidos de la trilogía de Sam Raimi con Tobey Maguire y de las cintas de Marc Webb con Andrew Garfield; sin embargo, oficialmente aún no se sabe que están confirmados pese a los indicios que supone la presencia de Alfred Molina como el Doc Octopus de Reimi y de Jamie Foxx como Electro de Webb.

De manera que ante las primeras imágenes mostradas en el tráiler oficial de MCU (Universo Cinematográfico de Marvel, en español), se aprecia un vistazo a quien parece ser uno de los superhéroes queridos del Universo de Marvel.

¿Matt Murdock se une a Spider-Man: No Way Home?

Un usuario en las redes sociales compartió un pantallazo de una escena del tráiler de No Way Home donde se ve a un viejo conocido en el universo de Peter Parker: Matt Murdock.

Murdock es un abogado invidente que comparte con Spider-Man la lucha en contra del Kingpin, Wilson Fisk. El jurisconsulto combate el crimen desde su alter ego Daredevil.

El insider Daniel RPK retuiteó la imagen donde supuestamente se ve a Murdock durante el tráiler de No Way Home. Daniel tiene ganada una reputación importante al nunca fallar en la información que comparte en sus cuentas de redes sociales, lo que hace confiar en que Daredevil se sumará al elenco de la tercera entrega de Spider-Man de Jon Watts.

¿Quién es Matt Murdock?

Matthew Michael Murdock fue creado por Stan Lee y el artista Bill Everett con la asesoría de Jack Kirby. Un accidente en su infancia donde le cayó una sustancia radioactiva en sus ojos que lo dejó invidente además le dio a Murdock poderes agudizando sus sentidos.

De día, Murdock es un abogado con un estricto código moral y por la noche es el justiciero Daredevil quien logró poner en prisión a Wilson Fisk, pero tuvo una gran batalla contra el jefe criminal Nubo Yoshioka del antiguo y poderoso clan de The Hand, donde su amada Elektra perdió la vida pero resucitada.

Daredevil tuvo su propia serie en Netflix protagonizada por el actor Charlie Cox y contó con tres temporadas desde 2015 a 2018 teniendo gran aceptación entre los fans hasta antes de su cancelación por el gigante de las plataformas de streaming. Y es importante mencionar que los derechos del personaje ahora pertenecen a Marvel.

Spider-Man: No Way Home se espera sea estrenada en cines el próximo 17 de diciembre.

RMG