Michael Keaton confirma que El Buitre volverá: ¿será uno de Los Seis Siniestros en Spider-Man: No Way Home?

Sin duda, Michael Keaton es uno de lo actores más queridos e importantes en las películas de superhéroes. A finales de los 80 dio vida a uno de los mejores Batman del cine y su actuación fue tan entrañable que en 2002 volverá a ser el justiciero de Ciudad Gótica en la nueva película de The Flash.

Mientras que en 2017 Michael Keaton sorprendió a todos participando en una película de Spider-Man como El Buitre, uno de los villanos más emblemáticos en los cómics del amigable Hombre Araña. Fue justo en la cinta Homecoming que el actor de 70 años debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El actor repetirá el papel de Adrián Toomes en la cinta Morbius, protagonizada por Jared Leto, que se estrena en enero del próximo año. Y eso lo pudimos confirmar no porque alguien lo dijera sino porque sorpresivamente tiene una escena en el más reciente avance oficial de la cinta que contará historia del vampiro viviente de Marvel, el doctor Michael Morbius.

Michael Keaton como El Buitre en el trailer de Morbius. Foto: Especial

Confirmado: El Buitre está de vuelta

El actor Michael Keaton estuvo este miércoles 16 de noviembre en el programa Jimmy Kimel Live! para promocionar su nueva serie Dopesick: historia de una adicción, la cual retrata el grave problema de las drogas en Estados Unidos y la lucha que las autoridades emprendieron contra los opioides.

Pero en la entrevista, evidentemente el conductor debía preguntarle sobre sus proyectos con DC y Marvel Studios. Y la respuesta sobre su participación en el UCM dio de qué hablar: "Estaré rodando mañana; estoy rodando cosas de (El) Buitre", mencionó Keaton.

Ya sabemos que, al menos, tendrá un cameo en Morbius, la cual ya se terminó de grabar a inicios de este año; por lo que ahora la interrogante de todos los fans en para qué cinta del UCM estará grabando escenas este jueves.

¿Estará en Spider-Man: No Way Home?

Algunos creen que se trata de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pues debido a que en esta cinta el multiverso y las distintas realidades serán el tema central, no estaría de más agregar a otros personajes de películas anteriores. Quizá las escenas que grabará Keaton (y a lo mejor otros personajes) sean la razón por la que el estreno de la pelicula de Benedict Cumberbatch se hara movido del 25 de marzo al 6 de mayo de 2022.

Sin embargo, otra teoría que ilusiona demasiado es pensar que El Buitre, al ser uno de los villano más importantes en los cómics del Hombre Araña, pudiera aparecer en Spider-Man: No Way Home, la cinta del UCM que tiene a todos los fans en vilo.

La posibilidad de que el personaje de Keaton sea el antagonista que falta para completar a Los Seis Siniestros sí es real. Ya tenemos confirmados a cinco gracias a los dos trailers de la película: Dr. Octopus, el Duende Verde, Electro, Lagarto y Sandman, pero aún falta uno, y de no ser Venom o Kraven, el más indicado sería El Buitre, considerando que están regresando villanos de las tres sagas.

Esta tercera entrega de Spider-Man se estrena en México el 16 de diciembre y será hasta entonces cuando sepamos si habrá Tobey Maguire, Andrew Garfield, Charlie Cox o Michael Keaton. Mientras, te dejamos el segundo trailer de la tan esperada película:

