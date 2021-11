Spider-Man: No Way Home | Esta es la millonaria cifra que Tobey Maguire cobró por interpretar al superhéroe

El estreno de "Spider-Man; No Way Home" ha hecho resurgir la aracnomanía entre los fanáticos del superhéroe de Marvel, quienes se han vuelto locos por disfrutar de nuevo en la pantalla grande una de las sagas más exitosas del Universo Mavel y a uno de los personajes más queridos entre los seguidores del primer Spider-Man, Tobey Maguire.

Y es que aunque en la publicidad dl film no se ha informado si en la película aparecerán Andrew Garfield y Tobey Maguire, algo que presuntamente se habría confirmado ya luego de algunas filtraciones, el público espera con ansia volver a verlo. Con las expectativas de punta y las emociones al alza entre los fans, se han dado a conocer datos desconocidos en torno a la primera de las entregas de Spider-Man, aquella que protagonizara Maguire cuando tenía 27 años.

Fue la propia coprotagoista de la primera entrega de Spider-Man, Kirsten Dunst, quien habría revelado el millonario salario que Tobey Maguire habría percibido hace algunos años, por interpretar al superhéroe. Dunst, actriz que dio vida a Mary Jane en la saga, dio a conocer cuál fue la ostentosa suma que Maguire se llevó por dar vida al superhéroe arácnido.

¿Cuántos millones ganó Tobey Maguire por interpretar a Spider-Man?

Kirsten Dunst reveló durante una entrevista con el diario "The Independent" a cuánto ascendió el salario que Tobey Maguire percibió por ser Spider-Man en la primera película de la serie(2002), si bien no dio una cifra oficial, ya que no se había hablado antes sobre la misma, sí se refirió a la gran brecha que había entre su salario y el del joven actor.

“La disparidad salarial entre Tobey y yo era muy extrema. Ni siquiera pensé en reclamar nada. Supongo que creí que estaba bien, porque Tobey era quien interpretaba al "Hombre Araña". ¿Pero sabes quién estaba en la portada del segundo póster de Spider-Man?. Él y yo”, declaró la actriz de 39 años al rotativo inglés.

Tras este encuentro con la prensa, y luego que no diera una cifra oficial, diversos medios se habrían comunicado con Dunst para cuestionarla sobre este punto y que fuera más precisa con su afirmación. Fue entonces cuando algunas cifras salieron a relucir, ya que fue entonces cuando declaró que Tobey Maguire ganó 4 millones de dólares por la primera entrega, 17.5 millones por la segunda, mientras que al concluir su trilogía cobró alrededor de 25 millones de dólares.

De acuerdo con la prensa que difundió esta información, las cifras dadas a conocer fueron filtradas, por lo que no representa una versión oficial y tampoco aseguraron que la información fuera aportada de forma directa por la famosa actriz quien dio vida al personaje de Mary Jane, pareja del superhéroe arácnido. No obstante, sí es una cifra aproximada al salario "real" que percibió Tobey Maguire por ser Spider-Man en las películas estrenadas en los años 2002, 2004 y 2007.

