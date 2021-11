¿Andrew Garfield sí saldrá en Spider-Man: No Way Home? Hizo esta declaración y emocionó a los fans

Falta poco más de un mes para que se estrene Spider-Man: No Way Home, la tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Holland. Esta es quizás uno de los filmes más esperados para la recta final del año debido a que se cree que Marvel Studios y Sony traerán de vuelta a los protagonistas de las cintas anteriores del superhéroe arácnido.

Mucho se ha rumorado que en esta película de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) seremos testigos del llamado Spider-Verse y por ello podríamos ver a los Spider-Man de otras realidades interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield. O al menos eso es lo que se dice en redes sociales y que los fanáticos de Peter Parker esperan con todas sus fuerzas.

Recientemente han circulado fotografías filtradas supuestamente por empleados de la productora en las que se confirmaría que los tres Spider-Man del cine coincidirán en No Way Home. Asimismo, hay una que también haría oficial incorporación al UCM de Charlie Cox, quien dio vida a Daredevil en la exitosa serie homónima de Netflix.

De acuerdo con medios especializados, las imágenes serían reales, pero también la causa de que se esté retrasando el tan esperado segundo trailer de la cinta, pues mientras que Sony ya quiere confirmar el Spider-Verse, Marvel Studios no quiere que se sepa que estarán ambos actores en la cinta.

¿Andrew Garfield confirmó que estará en No way Home?

Por muy grande que es el deseo de los fanáticos por ver a los actores de Spider-Man y The Amazing Spider-Man, Kevin Feige, director de Marvel Studios, ha pedido no hacer caso de los rumores y las supuestas filtraciones, pues se estaban generando muy altas expectativas en torno de la película y quizás podrían decepcionarse al no ver lo que deseaban.

En este sentido, Tom Holland, quien en ocasiones anteriores ha lanzado spoilers de las películas en que participa, también ha dicho tajantemente que sus antecesores no aparecerán en No Way Home. Incluso los propios Tobey Maguire y Andrew Garfield ya habían descartado su participación en este filme que llega a los cines de México el próximo 16 de diciembre.

Sin embargo, una nueva esperanza se comienza a asomar y todo gracias a una reciente declaración cortesía del mismísmo Andrew Garfield, quien dio vida a Spider-Man en las dos cintas de Marc Webb que se estrenaron en 2012 y 2014. Durante una alfombra roja en la que el actor repartió algunos autógrafos, un seguidor le dijo que realmente esperaba verlo en la próxima película del Hombre Araña.

Como en ocasiones anteriores, se esperaba que Garfield dijera que no estará en Spider-Man: No Way Home, sin embargo, esta vez sí dejó abierta la posibilidad al lanzar un contundente "ya veremos". Estas dos sencilas palabras hicieron sin duda que los fans del superhéroe arácnido nuevamente se ilusionaran con el Spider-Verse.

