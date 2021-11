¿Este set de Lego spoileó a los personajes "sorpresa" de Spider-Man: No Way Home?

Sony y Marvel Studios nos han dado a cuentagotas información sobre Spider-Man: No Way Home, la nueva película del arácnido donde el multiverso será uno de los temas fundamentales. Todo parece indicar que ambas compañías podrían estar cuidando sigilosamente la aparición de personajes de cintas o sagas anteriores y que quieren mantener como "sorpresa".

Y es que ya mucho se ha dicho sobre la posible participación de los anteriores Spider-Man del Cine: Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes se unirán a Tom Holland, quien actualmente porta el traje y las telarañas. Salvo el trailer y poster oficial que ya tenemos, todos los demás "invitados" al multiverso, son meras especulaciones que los seguidores anhelan que sean verdad.

En el primer y único avance pudimos ver cómo se desatan las múltiples realidades tras un hechizo fallido de Dr. Strange para que la vida de Peter Parker vuelva a la normalidad tras darse a conocer que él es Spider-Man; además, se confirma el regreso de villanos de las sagas anteriores de Sam Raimi y Marc Webb, como Dr. Octopus y Electro. Mientras que en el póster, se hace oficial el regreso del Duende Verde y el Hombre de Arena.

¿Lego spoileó los demás personajes "sorpresa"?

Tal como dijo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, hace unos días, las supuestas filtraciones sobre Spider-Man: No Way Home le resultan divertidas, pero pidió tener bien puestos en la tierra pues los aficionados al superhéroe arácnico han generado enormes expectativas en torno de la cinta.

En este sentido, lo más conveniente es no hacer caso a rumores y publicaciones de insiders, por más acertados que hayan sido en ocasiones anteriores. Sin embargo, ¿qué pasa cuando es una marca reconocida la que te da indicios de los personajes "sorpresa" que podrían aparecer en esta tercera película? ¿Tampoco se les debería creer?

Lo decimos porque recientemente Lego puso a la venta un set armable de Spider-Man y en las fotografías hay varias sorpresas que han puesto como locos a los amantes del amigable vecino. En ellas se puede apreciar no sólo a Spider-Man o a J. Jonah Jameson en el edificio del Daily Bugle, sino que también salen otros personajes que se rumora estarán en No Way Home.

El set de Lego del Daily Bugle cuesta 7 mil 499 pesos. Foto: Especial

Evidentemente, los fans del Hombre Araña se emocionaron al ver que los Seis Siniestros están en el set de Lego, además de Daredevil, de quien mucho se ha rumorado que se incorporará al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) de la mano de Charlie Cox, quien le dio vida al llamado Diablo de Hell's Kitchen en la serie de Netflix sobre el superhéroe.

En el set podemos ver a Spider-Gwen y Miles Morales (quienes salieron en Spider-Man: Into The Spider-Verse, cinta animada de 2018), pero también Venom y Carnage estos últimos dos protagonistas de la más reciente película Venom: Let There Be Carnage, protagonizada por Tom Hardy y Woody Harrelson.

Sin embargo, la emoción hizo a los fanáticos del arácnico dejar pasar un detalle importante.... y es que la caja del juego no cuenta con el sello oficial de Spider-Man: No Way Home. Por lo que evidentemente no forma parte de la mercancía promocional de la tan esperada película de Sony y Marvel Studios que llegará a los cines de México el próximo 16 de diciembre.

