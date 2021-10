Spider-Man: No Way Home | ¿Filtraron el tiempo en pantalla que tendrán Tobey Maguire y Andrew Garfield?

Faltan dos meses para el ansiado estreno de Spider-Man: No Way Home, la tercera entrega de la saga del amigable vecino protagonizada por Tom Holland. Esta cinta de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) llega a los cines el 17 de diciembre y aunque ya contamos con un trailer oficial, Sony se ha mantenido bastante hermético sobre la trama y sus participantes.

Ya es común que cada que Marvel anuncia una nueva cinta, comiencen las especulaciones, circulen los rumores y hasta salgan algunas filtraciones sobre la cinta, y ahora en vísperas de la tercera película del Hombre Araña, mucho se ha dicho que estaríamos por presenciar el tan esperado Spider-Verse.

Eso quiere decir que además de ver al actual protagonista Tom Holland enfundado en el traje de superhéroe arácnido, también estarían en pantalla los Spider-Man de las sagas anteriores hechas por Sam Raimi y Marc Webb, es decir, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Aunque los actores se han encargado de desmentir esos rumores, todo parece indicar que está más que confirmado que si habrá Spider-Verse.

Otra de las dudas que faltaba por resolver en esta ecuación es si los Spider-Man anteriores tendrán una participación importante en No Way Home o si simplemente serán breves cameos. Sin embargo, recientemente usuarios de Reddit y Twitter 'filtraron' información al respecto, e indicaron que Maguire y Garfield tendrían unos 40 minutos en pantalla entre ambos, es decir, aparecerán en más de una escena y podrían tener un papel determinante en la cinta.

Leakers filtraron cuanto tiempo tendrán en pantalla los Spider-Man anteriores. Foto: Especial

¿Filtraron información sobre el segundo trailer?

Esta teoría loca -que debe ser tomada con cuidado porque no es más que un leak- sin embargo abonaría a todos esos dichos en torno de la supuesta filtración del que podría ser el segundo trailer de Spider-Man: No Way Home, el cual tendría que salir entre octubre y diciembre.

Recientemente se filtró en redes sociales una serie de fotografías que contendrían la descripción de lo que ocurre en el segundo avance de la película protagonizada por Tom Holland. En ellas se relata paso a paso lo que se supone debe aparecer en el video, como Doctor Strange hablando un poco más sobre el Multiverso además de escenas del trailer anterior.

Lo que sorprende es que estaría confirmada la participación de villanos de las sagas anteriores dando paso a Los Seis Siniestros: Doctor Octopus, Electro, Sandman, el Duende Verde, Lagarto y Rhino (estos últimos dos sin confirmar aún, pero hay fuertes rumores de que en efecto estarán en la cinta).

Asimismo, las fotos filtradas indican que Doctor Strange llevará a Peter por el Multiverso y que durante ese 'viaje' peleará junto con otros dos Spider-Man, cuyos trajes son idénticos a los que usaron Tobey Maguire y Andrew Garfield en las películas anteriores.

Esto sin duda resulta emocionante, pero como toda la información que ha salido sobre No Way Home, ésta también debe ser tomada con cautela, pues no es la primera vez que 'filtran' un supuesto avance, como el que te presentamos a continuación.

(Con información de We Got This Covered y Spider-Leaks)