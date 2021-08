Actor de 'Spider-Man: No way home' habría confirmado participación de Tobey Maguire

Hace unos días se dio a conocer el tráiler de 'Spider-Man: No way home' causando sensación entre los seguidores del superhéroe. A pesar de que se ha especulado sobre un posible cameo de los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield, estos no aparecieron en este primer adelanto.

Hasta el momento, no se sabe si uno de estos actores aparecerán en el filme, un actor que participa en la producción habría delatado que Maguire sí participará en esta esperada entrega del hombre arácnido. Cabe destacar que Maguire fue el encargado de interpretar a Spider-Man durante la primera saga.

¿Veremos a los tres Spider-Man?

Durante una entrevista con The Illuminerdi, J.B. Smoove, quien interpreta a Julius Dell, se mostró emocionado por una posible aparición de Tobey o Andrew Garfield. Sin embargo, su respuesta dejó una posible pista: "Tobey Maguire, por supuesto".

Esto daría por hecho que las versiones cinematográficas de Peter Parker podrían reunirse en una misma película. Actualmente, el superhéroe es interpretado por el actor Tom Holland.

¿Cuándo se estrena?

Los rumores sobre la aparición de los dos Spider-Man anteriores cobraron fuerza durante 2020 cuando se reveló que Garfield sí aparecería junto con Tom Holland. Sin embargo, Sony desmintió esto de manera rápida. Sin embargo, los seguidores notaron que Holland aparece en el tráiler con un traje gris y corbata azul, tal como lo hacía Andrew.

'Spider-Man: No way home' se estrena el próximo 17 de diciembre 2021 y estará dirigida por Jon Watts, con guión de Chris McKenna y Erik Sommers. Otros personajes que aparecerán son Dr. Strange, Dr. Octopus y Duende Verde.