Tom Holland pidió esta millonaria cantidad para seguir siendo Spider-Man

Tom Holland lleva cinco años siendo Spider-Man en el Universo Cinematogáfico de Marvel (UCM), lo conocimos en 2016 en Capitán América: Civil War y pronto lo veremos en No Way Home, la tercera entrega de su saga en solitario.

Hace cinco años, el actor inglés firmó un jugoso contrato con Marvel y Sony por seis películas, tres con los Vengadores y tres con él como protagonista; en un inicio comenzó ganado 250 mil dólares por cinta, pero actualmente, medios especializados estiman que sus ganancias ya ascienden a unos cinco millones de dólares.

Si hacemos cuentas, Tom Holland ya cumplió su contrato pues en este lustro ya apareció en Civil Way, Avengers: Infinity War y Endgame, así como en Spider-Man Homecoming, Far From Home y próximamente en No Way Home.

La tercera cinta de la saga se estrena el 17 de diciembre y ha generado grandes expectativas pues se cree que gracias al multiverso en ella podrían salir los dos Spider-Man anteriores interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield; hasta ahora se tiene confirmada la participación de Benedict Cumberbatch como Dr. Strange, además del regreso de villanos emblemáticos encarnados por Alfred Molina como Octopus y Jamie Foxx como Electro.

Los fanáticos del amigable Hombre Araña también esperan que regresen a la pantalla grande personajes de los cómics como el Duende Verde de Willem Dafoe, Sandman de Thomas Haden Church, Matt Murdock/Daredevil de Charlie Cox o Venom de Tom Hardy, aunque eso solamente ha quedado en rumores.

¿Tom Holland continuará como Spider-Man?

Sin duda, la película perteneciente a la Fase 4 del UCM es una de las más esperadas debido a que Sony y Marvel se han mantenido muy herméticas sobre la trama y sus actores; sin embargo, algo que también causa duda es el futuro del personaje, ya que con Spider-Man: No Way Home finaliza el contrato de seis cintas que firmó Tom Holland hace cinco años.

De acuerdo con We Got This Covered, Holland deberá negociar una renovación de contrato iniciando 2022, y todo parece indicar que podría pedir una jugosa cantidad por seguir siendo el amigable vecino de Nueva York.

Dicho medio especializado informó que Tom Holland habría pedido 20 millones de dólares para continuar con el personaje dentro del Universo Cinematográfico Marvel. Además, a esta cifra estratosférica, se le añadirían las ganancias por las demás películas en las que participe.

Al respecto, LA Times publicó que Marvel podría acceder a esta petición de aumento de sueldo ya que planearía expandir el Spider-Verse con Tom Holland por al menos una trilogía más, considerando viable un crossover con Venom, una cinta con Los Seis Siniestros y una más que los una a todos.