Andrew Garfield revela si participará en 'Spider-Man: No Way Home'; ¿se acerca el MULTIVERSO? | VIDEO

La nueva película 'Spider-Man: No Way Home' ha levantado muchas expectativas dentro de los seguidores de Marvel debido a los rumores que corren sobre una posible aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Sin embargo, éste último descartó su participación en la nueva cinta.

Durante una entrevista para NewsWeek, Garfield señaló que los seguidores quedarán un poco decepcionados después de que tanto él como Tobey Maguire no formarán parte de esta nueva entrega del superhéroe arácnido, a pesar de que Alfred Molina ha sido confirmado como Octopus.

¿Decepcionante?

En la plática abordó su participación en la película 'The Eyes of Tammy Faye', pero al mismo tiempo disipó todo tipo de rumores que lo colocan en 'Spider-Man'. A pesar de que la idea es emocionante y los seguidores están obsesionados, todo parece indicar que no veremos al actor formar parte de este multiverso otra vez.

"Simplemente, estoy ahí fuera sin saber lo que está pasando(...)Pero sé lo que está pasando y me temo que será muy decepcionante para la gente", señaló el actor.

¿Cuándo se estrena la película?

Pero al mismo tiempo reconoció que se está creando una expectativa en torno a esta nueva película del superhéroe, por lo que solo se limitará a que las demás personas puedan experimentar con esto.

'Spider-Man: No Way Home' se estrenará el próximo 16 de diciembre en los cines de México y se ha convertido en una de las películas más esperadas de este año. Tan solo su primer tráiler dejó con la boca abierta a sus seguidores.