Spider-Man: No Way Home | ¿A qué hora se estrena el segundo tráiler en México y otros países?

Falta exactamente un mes para el estreno de Spider-Man: No Way Home, una de las películas más esperadas por los amantes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ya que se rumora que ésta podría traer de vuelta no sólo a villanos de los filmes anteriores, sino también a Tobey Maguire y Andrew Garfield, protagonistas de las cintas de Sam Raimi y Marc Webb.

Esta tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Holland y Zendaya tendrá también como actores principales a Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch y Jon Favreau, pero traerá de vuelta a los personas interpretados por emblemáticos actores como Alfred Molina, Willem Dafoe y Jamie Foxx, por ejemplo, razón por la que los fans están emocionados ante la posibilidad de que haya un Spider-Verse con los tres Spider-Man que hemos visto en el cine.

Sony y Marvel Studios han tratado de ser cuidados ante las posibles filtraciones que revelen el elenco completo o la trama de la cinta, aunque en redes sociales han circulado fotos o videos que supuestamente vienen directamente de la producción de No Way Home; algunos de ellos resultaron acertados, como en el caso del primer trailer oficial que se filtró un día antes de su lanzamiento, apenas en agosto pasado.

Vale recordar que en México, la cinta Spider-Man: No Way Home llega a los cines el próximo 16 de diciembre, aunque su estreno en Inglaterra será un día antes y en Estados Unidos, hasta el 17.

Todo sobre el segundo trailer

Casi tres meses después, ambas compañías lanzarán por fin el tan esperado segundo trailer por el que supuestamente riñeron en semanas pasadas, ya que algunos medios especializados decían que Sony ya quería mostrar a Tobey Maguire y Andrew Garfield en este nuevo avance, mientras que Marvel Studios quería seguir guardándo la sorpresa.

Muchos son los rumores que giran en torno de este segundo trailer oficial que será presentado este martes 16 de noviembre durante un evento especial en Los Angeles que durará unos ocho minutos; Marvel y Sony anunciaron que además del avance, habrá algunas sorpresas para los fanáticos del amigable Hombre Araña, por lo que muchos piensan que este día será la oportunidad perfecta para que se confirme la participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire, pues a éste último lo vieron el pasado fin de semana en el mismo restaurante donde estaba Tom Holland y Zendaya.

Como te dijimos, el segundo trailer de Spider-Man: No Way Home llega hoy y será presentado a las siguientes horas:

México: 19:00 horas

Estados Unidos: 17:00 horas

Espana: 02:00 horas del miércoles

Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica: 19:00 horas

Puerto Rico y Venezuela: 21:00 horas

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay: 22:00 horas

