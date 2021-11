¿Estas fotos confirmarían que Tobey Maguire sí saldrá en Spider-Man: No Way Home?

Falta un mes para el estreno de Spider-Man: No Way Home, sin duda una de las películas más esperadas para la recta final de este año. Esta tercera entrega protagonizada por Tom Holland ha estado envuelta en un total hermetismo por parte de Sony y Marvel Studios, pero a la vez asechada por los rumores en internet y las supuestas filtraciones provenientes desde adentro de la producción.

Hasta ahora, Marvel y Sony sólo nos han revelado un póster oficial y un tráiler de la cinta, en los cuales se confirmó el regreso de villanos de las sagas anteriores de Spider-Man: el Doctor Octopus, Electro, el Duende Verde, Sandman y Lizard; así como de personajes de otras cintas del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) como el Dr. Strange, intepretado por Benedict Cumberbatch.

Sin embargo, una de las "filtraciones" que más esperanza da a los fanáticos del amigable Hombre Araña es la posibilidad de que en la cinta se explore el llamado Spider-Verse y que Jon Watts traiga de vuelta a los dos actores que dieron vida al superhéroe arácnido en las anteriores sagas de Sam Raimi y Marc Webb: Tobey Maguire y Andrew Garfield, para acompañar a Tom Holland.

Desde que comenzó a circular este rumor, ambos actores han sido abordados por los fanáticos y medios de comunicación para tratar de confirmar que en efecto los dos Peter Parker anteriores estarán en Spider-Man: No Way Home; sin embargo, los dos han tratado de negarlo en repetidas ocasiones. Salvo Andrew Garfield, quien recientemente pasó del "no" rotundo, al "ya veremos", cuando le preguntaron si estará en la cinta.

Tobey Maguire, ¿confirmado en No Way Home?

Aunque Andrew Garfield ya dejó entreabierta la posibilidad de que sí pudiera formar parte del Spider-Verse, Tobey Maguire ha sido más discreto al momento de ser cuestionado sobre su llegada al UCM. De hecho, ha sido bastante discreto al pronunciarse sobre las supuesta filtraciones de fotos de los tres Spider-Man en el set de grabación o cuando un actor de la película casi spoilea que sí aparecerá.

Sin embargo, la discreción de Maguire es la indiscreción de otros, pues en redes sociales circulan fotografías del actor comiendo en un restaurante de Los Angeles, California, donde "casualmente" se encontraban también Tom Holland y Zendaya, protagonistas de la actual saga de Spider-Man.

En realidad no queda del todo claro si Maguire, Holland y Zendaya comieron juntos, pero los seguidores del superhéroe arácnido afirman que no es coincidencia que estén en la misma ciudad al mismo tiempo, ya que Sony y Marvel anunciaron que este martes 16 de noviembre habrá un evento especial "con grandes sorpresas" en el que revelarán el segundo trailer de Spider-Man: No Way Home, que llegará a los cines el próximo 17 de diciembre (aunque en México se estrena un día antes).

La coincidencia es que dicho evento será en Los Angeles, ciudad donde actualmente radica Tobey Maguire, y en la que se encuentran Zendaya y Tom Holland; sobre Andrew Garfield, si bien estos días estivo en Nueva York presentando Tick, Tick… Boom!, algunos dicen que su agenda está libre martes y miércoles, por lo que podría volar a Los Angeles en las próximas horas para estar con todas las demás estrellas en el evento especial de mañana. ¿Será?

