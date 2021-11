Spider-Man: No Way Home | En esta fecha saldría el tercer tráiler con Tobey Maguire y Andrew Garfield

Ya comenzó la cuenta regresiva para el estreno de Spider-Man: No Way Home, una de las películas más esperadas para la recta final de este año y quizás en la que todos los amantes de Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) han puesto sus mayores expectativas, incluso por encima de Avengers.

Será el 15 de diciembre cuando llegue a la pantalla grande esta película protagonizada por Tom Holland y Zendaya, por fin sabremos si Sony y Marvel Studios de verdad explotarán el Spider-Verse no solo con los villanos de las sagas anteriores de Sam Raimi y Marc Webb, o si también incluirán a los protagonistas de las otras cinco entregas: Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Aunque ambas productoras y los mismos actores se han encargado de no permitir que se filtre información sobre la trama y elenco restante de la película, lo cierto es que los rumores en torno de ella han estado a la orden del día desde que se dijo que el multiverso sería parte importante de la Fase 4 del UCM.

A menos de un mes del estreno, Marvel Studios y Sony han lanzado dos trailers oficiales de Spider-Man: No Way Home, en los cuales queda confirmado que habrá alteraciones en la línea temporal y que los villanos Dr. Octopus, Lagarto, Electro, Duende Verde y Sandman estarán en la película de Tom Holland; sin embargo, de Tobey y Andrew no se ha dicho nada hasta ahora.

¿Ya confirmarán a Tobey y Andrew?

Cada vez es insostenible el rumor de que en efecto Andrew Garfield y Tobey Maguire sí estarán en esta tercera película de Spider-Man, sin embargo, Sony y Marvel se han enfrascado en discusiones porque mientras que la primera ya quiere revelar la sorpresa, la segunda insiste en que debe guardarse hasta el estreno.

De cualquier forma, ahora circula la versión de que será la última semana de noviembre cuando ambas le griten al mundo que los dos anteriores Spider-Man. Geekify informó que el lunes 29 será el día tan esperado por todos los fánaticos del amigable Hombre Araña y en un tráiler los anuncien.

Sgún una fuente del medio, no se trata de una fecha aleatoria, ese día comenzará en varios países -incluído México- la preventa de boletos para No Way Home, por lo que confirmar ese día que tendremos tres Spider-Man en la cinta aseguraría que las entradas volarán en cuestión de segundos.

