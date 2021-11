Spider-Man, No Way Home: Tom Holland y Zendaya confirman relación, así reaccionaron sus fans

Tras semanas de rumores respecto a una posible relación entre Tom Holland y Zendaya ambos actores rompieron el silencio y aclararon lo que parecía ser un secreto a voces; los dos han iniciado un romance desde hace ya un buen tiempo, el cual no especificaron, producto de la excelente química que forjaron y que los condujo a unirse para convertirse de esta manera en una de las parejas más atractivas y mediáticas en el mundo del cine y de todo Hollywood.

Holland y Zendaya se conocieron cuando comenzaron a trabajar juntos en la nueva franquicia de Spider-Man, la cual este martes presentó el segundo tráiler de su tercera entrega “Spider-Man: No Way Home”. Y aunque fue hasta el pasado mes de junio cuando quedó claro que ambos eran algo más que amigos, luego que unos paparazzi los fotografiaron besándose en el interior de un coche en Los Ángeles, ha sido hasta este miércoles cuando hablaron por vez primera de su relación.

A lo largo de cinco meses ninguno de los dos se aventuró a pronunciarse respecto al romance que iniciaron y la única "señal" que dio Holland en alguna ocasión fue la felicitación de cumpleaños que envió a su compañera de reparto el pasado 1 de septiembre, a quien se refirió como "Mi MJ", su personaje en los filmes de ficción. Pero todo parece indicar que optaron por hablar al respecto justo ahora que ha comenzado la promoción de la próxima entrega del superhéroe de Marvel.

"La privacidad ya no está realmente bajo nuestro control": Holland

Para el agrado y entusiasmo de los millones de fans de los actores, ambos decidieron confirmar su romance y ahora se han convertido en la pareja del momento.Y aunque el actor británico ha logrado decir mucho sin referirse al tema, Holland si llegó a asegurar que tras la difusión de aquellas fotografías sintió que le habían robado su intimidad. Desde entonces solo aseguró que no realizaría más comentarios ya que se trata de una historia que comparte con Zendaya, por lo que solo hablaría del tema con ella presente.

"Una de las desventajas de nuestra fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control, y un momento que crees que es entre dos personas que se quieren mucho pasa a ser ahora un momento que se comparte con todo el mundo", se habría lamentado Tom Holland durante una entrevista que concedió a la revista GQ, ya que aseguró siempre haberse empeñado en mantener su vida privada alejada de los reflectores mediáticos.

"Siempre me he empeñado en mantener mi vida privada en privado, porque de todos modos ya tengo que compartir gran parte de mi vida con el mundo. Nos sentimos un poco como si nos hubieran robado de nuestra privacidad. No creo que se trate de no estar preparados. Es solo que no queríamos hacerlo", declaró a la publicación

Por su parte, Zendaya solo llegó a comentar, sin especificar a quien se refería, que amar a alguien es algo sagrado y especial ya que "cuando realmente amas y te preocupas por alguien, algunos momentos o cosas, desearías que fueran tuyos", declaró a la prensa. Lo cierto es que esta relación podría tener ya algunos años de haberse forjado, debido a que desde el estreno de “Spider-Man: Homecoming”, en 2017, los rumores sobre una posible relación entre ambos actores comenzaron a fluir.

Tanto el actor de 25 años su pareja fueron sinceros al referirse a las luchas que enfrentan para mantener en privado esa parte que implica ahora llevar una vida juntos. Ambos confirmaron a la publicación estar muy enamorados y esperan que este viaje que han mantenido juntos les pertenezca a ellos y no al mundo. "El sentimiento igual (que ambos compartimos) es sólo que cuando realmente amas y te preocupas por alguien, algunos momentos o cosas, desearías que fueran tuyos", declaró Zendaya.

