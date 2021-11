Spider Man No Way Home: Fanáticos generan ola de MEMES en el lanzamiento del nuevo tráiler

Este martes 16 de noviembre se dio a conocer el segundo tráiler de la película 'Spider-Man: No way home' y las redes sociales no tardaron en inundarse de memes.

Los expectativas eran muy altas, pero lastimosamente para los fanáticos no apareció Tobey Maguire ni Andrew Garfield. Sin embargo, las teorías del multiverso siguen en pie, ya que el Dr. Octopus dijo a Tom Holland que él "no es Peter Parker" en el nuevo tráiler.

Hasta el momento el elenco confirmado para el filme es Tom Holland (Peter Parker), Benedict Cumberbatch (Dr Stephen Strange), Zendaya (MJ/Michelle Jones), Jacob Batalon (Ned), Marisa Tomei (May Parker), Jon Favreau (Happy Hogan), Benedict Wong (Wong), J.K. Simmons (J.Jonah Jameson), Alfred Molina (Otto Octavius/Dr Octopus), y Jamie Foxx (Max Dillon/Electro).

"La gente se va a volver loca cuando vea esto", dijeron en su momento Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon al ver la segunda entrega del clip.

Una tercera película del MCU sobre Spider-Man estaba prevista para 2017, durante la producción de Homecoming. En agosto de 2019, las negociaciones entre Sony y Marvel Studios para modificar su acuerdo, en el que producen las películas de Spider-Man juntas, terminaron con Marvel Studios abandonando el proyecto. Sin embargo, una reacción negativa de los fanáticos llevó a un nuevo acuerdo entre las dos compañías un mes después.

Nuevo tráiler y memes

