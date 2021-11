Andrew Garfield quería un Spider-Man bisexual y que este guapo actor fuera su interés amoroso

Spider-Man: No Way Home es tema de conversación y probablemente lo seguirá siendo hasta que la próxima cinta protagonizada por Tom Holland y Zendaya se estrene o bien, hasta que Sony y Marvel Studios confirmen que el Spiderverse contará con la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield, actores que dieron vida al superhéroe arácnido en las dos anteriores sagas.

Desde que comenzó a rumorarse que los protagonistas de las películas de Sam Raimi y Marc Webb podrían aparecer en esta tercera entrega dirigida por Jon Watts, Maguire y Garfield no han dejado de ser abordados por la prensa y los fanáticos emocionados en espera de una declaración que lo confirme (o lo desmienta oficialmente).

Las supuestas filtraciones y algunos guiños en el segundo trailer de Spider-Man: No Way Home presentado este 16 de noviembre revelarían que en efecto ambos actores aparecerán -aunque sea algunos minutos-; no obstante, la verdad sólo la conoceremos hasta el día del estreno, que en México será el 16 de diciembre, o si es que Sony y Marvel deciden lanzar un tráiler final antes de esa fecha.

Andrew Garfield habla sobre Spider-Man

Aunque ambos han dicho que no participarán en la tan esperada cinta, Andres Garfield ha sido el que más ha aprovechado el asedio de los medios para hablar de su experiencia siendo el amigable Hombre Araña, personaje que interpretó entre 2012 y 2014. Actualmente se encuentra promocionando Tick, Tick… Boom!, sin embargo, eso no es sinónimo de que el tema del superhéroe no salga a colación en las entrevistas que ofrece.

Recientemente fue abordado por un fan en la alfombra roja que hubo en Nueva York y le dijo "ya veremos" cuando éste le preguntó si estaría en No Way Home; es probable que aparezca junto a su sucesor Tom Holland y su antecesor, Tobey Maguire, y quizás eso le ayudaría a quitarse el mal sabor de boca que le dejó su participación en las dos películas de Marc Webb.

Gizmodo recordó que en 2015 el actor dijo que estaba decepcionado por cómo había interpretado al superhéroe arácnido, pero no por falta de profesionalismo, sino porque Sony no lo dejó involucrarse creativa y hasta comercialmente con el personaje. Y ahora, a siete años de haber guardado el traje, Andrew dijo a The Independent que además de lo anterior, también tuvo que lidiar con la bifobia de los directivos del gigante del cine.

En una entrevista con dicho medio inglés, el actor de 38 años recordó cómo en su momento planteó a Sony la posibiliad de que Spider-Man fuera parte de la Comunidad LGBT+ ya que, a ser joven probablemente estaría pasando por una etapa en la que debería estar explorando su sexualidad. Este detalle se desprende de una charla que el actor tuvo en 2013 con Entertainment Weekly, en la que Garfield reveló que quería que el personaje tuviera una pareja romántica masculina y Sony se negó.

El actor sugirió que el interés amoroso de Peter Parker podría ser nada más y nada menos que el actor Michael B. Jordan, considerado uno de los hombres más sexy del mundo y quien actualmente forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como Killmonger así como del Universo DC ya que protagonizará la próxima serie de Superman que prepara HBO Max.

"¿Por qué Peter no puede explorar su bisexualidad en su próxima película? ¿Por qué MJ no puede ser un chico?", cuestionó el protagonista de la saga The Amazing Spider-Man. Sin embargo, el propio Garfield reconoció en esta reciente entrevista con The Independent que en ese entonces tuvo que retractarse y disculparse tras sus declaraciones, aunque dijo que eso quizá fue factor para que a los pocos meses se cancelara su saga.

SIGUE LEYENDO:

Spider-Man: No Way Home ya tiene emojis en Twitter ¡y así puedes usarlos en tus tuits!

Charlie Cox volverá a ser Daredevil: Marvel estaría preparando una nueva serie para Disney Plus