IP frena la inversión

Aun cuando la Inversión Extranjera Directa (IED) llegó a 36 mil 872 millones de dólares en 2024, alcanzando 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); este 2025, como consecuencia de la incertidumbre por la Reforma Judicial y por la posible imposición de aranceles a productos mexicanos de Estados Unidos se estima que la inversión caiga de 25 a 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En el marco de la 108 Asamblea General de Socios de American Chamber of Commerce México (Amcham), Luis de la Calle, director general de la consultoría De la Calle, Madrazo, Mancera, expuso que “en 2023 y 2024 se alcanzó una inversión extranjera en niveles récord, pero este año por la incertidumbre se perderá ese 25 por ciento de inversión del PIB, es una caída que se calcula de 10 por ciento”, puntualizó.

De la Calle se pronunció porque este país “luche por tener cada vez un nivel de atractivo más alto para los inversionistas, no podemos seguir dependiendo de lo que se decida en Washington para crecer”, dijo,

Y ello “implica tener un ambiente propicio para la inversión, con una mayor apertura en el sector energético a donde se destine el 50 por ciento de las inversiones en infraestructura”.

Por su parte, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) coincidió en que las inversiones “están detenidas por la incertidumbre que ha ocasionado los aranceles”, “sabemos que hay inversiones que están a punto de aterrizar y en espera de lo que pasará el próximo 2 de abril”.

Cervantes se pronunció por fortalecer el nearshoring en Norteamérica, elevando el contenido nacional y lo hecho en México, así como impulsar el Plan México.

Para Pedro Casas Alatriste, vicepresidente ejecutivo y director comercial de la Amcham, “en los últimos meses ha habido una desaceleración de los planes de inversión, pero esto no ocurre no solo en México; la incertidumbre que está generando el presidente Donald Trump se ha expandido no solo en los planes de inversión en México sino en todo el mundo”.

Expuso que se desconoce las empresas que podrían estar deteniendo las inversiones, pero “obviamente las industrias más afectadas podrían ser las que tienen un mayor nivel de integración con Estados Unidos como son las de semiconductores, dispositivos médicos, la agroindustria. Pero hay que esperar al 2 de abril para saber qué tanto vuelve la actividad económica en este sentido”.

