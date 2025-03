Mario Delgado: el deporte aleja a los jóvenes de las drogas y promueve su desarrollo físico y mental

Como parte de las acciones que se realizan en el marco de la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, asistió al torneo de artes marciales mixtas Budo Sento Championship, realizado en el deportivo Plan Sexenal.

Durante el evento, el titular de la SEP destacó que el deporte aleja a las y los jóvenes de las drogas y promueve su pleno desarrollo físico y mental.

Delgado Carrillo presenció diversas áreas de competencia, donde varios estudiantes, algunos del Colegio de Bachilleres (Colbach), Conalep, CETIS y de los Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva (BTED), disputaron medallas en Kickboxing, MMA, Jiu-Jitsu y Muay Thai, demostrando así su preferencia y dedicación por el deporte.

Foto: SEP

Tras convivir con las y los atletas participantes, Delgado Carrillo señaló que esto es lo que México quiere: un país lleno de deportistas. “A los chavos, a los jóvenes, les digo: hagan deporte, el deporte que les guste; aléjense de las drogas y elijan una vida que los haga felices”, expresó.

Al entregar las preseas a las y los ganadores de las diversas disciplinas, el secretario de Educación Pública felicitó a los organizadores del torneo por su trabajo y esfuerzo para impulsar el deporte entre la juventud a través de este tipo de competencias, así como por sumarse a la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz.

En un ambiente familiar y con la participación de un centenar de jóvenes, el titular de la SEP presenció la pelea final de Kickboxing entre Juan Manuel Cuevas y Alexander de Jesús Salgado, donde constató el esfuerzo y la dedicación de ambos atletas por superarse a través del deporte.

Foto: SEP

Durante su trayecto, estuvo acompañado del presidente del “Budo Sento Championship”, Iván Macías; de los presidentes de las Federaciones de Artes Marciales Mixtas, Jesús Ubaldo Marroquín; de Kickboxing, Fernando Granados León; de Ju Jitsu, Adolfo Trejo Castorena y de Muay Thai, Oscar Pérez Gutiérrez.

En el torneo, organizado por diversas federaciones de artes mixtas en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), participaron alrededor de 200 peleadores, hombres y mujeres, provenientes de diversos estados del país.

Testimonios participantes

La estudiante Miranda Majo, de la Universidad Latina en la Ciudad de México, de 19 años, quien participó en la categoría Junior de Budo, expresó que lleva dos años y medio practicando esta modalidad, además del taekwondo. Estas actividades le han inculcado el valor de la disciplina y le han ayudado a derribar la barrera impuesta por la sociedad de que “las mujeres no podemos defendernos”. Señaló que el deporte le ha dado todo, por lo que no siente la necesidad de recurrir a las drogas. “El deporte me hace sentir muy bien emocionalmente”.

Ángel Velasco, estudiante del Colbach No. 3 Iztacalco, en la Ciudad de México, quien lleva casi 15 años entrenando artes marciales, invitó a las y los jóvenes a seguir estudiando y combinarlo con el deporte, ya que considera que es una forma de vida que permite establecer más amistades con personas sanas y aleja de las drogas.

Por su parte, Julio Calderón, de 23 años y originario de Tampico, Tamaulipas, comentó que lleva seis años practicando artes marciales mixtas. Esta disciplina no solo le ha permitido convertirse en un gran atleta, sino que también le ha ayudado en su vida personal, a ser emprendedor y a convertirse en un mejor ser humano en general. Agregó que el deporte le brinda un sentimiento de pertenencia, la oportunidad de formar parte de un grupo y, sobre todo, el apoyo incondicional de su familia para seguir practicándolo.