Imelda Tuñón da sus primeras declaraciones tras someterse a una prueba toxicológica: "Todo sea por José Julián"

Durante la transmisión de "Venga La Alegría" del pasado jueves 27 de marzo, los conductores del matutino dieron a conocer que Imelda Garza Tuñón se presentó en la redacción del programa para proporcionales una prueba capilar a la que se había sometido, misma que tras ser analizada por su jefe de información, pudieron constatar que el resultado era negativo, sin embargo, se reservaron el derecho de mostrar tal evidencia para evitar entorpecer el proceso legal que está llevando la cantante.

Tras dicha situación, en un reciente encuentro con los medios, la viuda de Julián Figeroa dio sus primeras declaraciones al respecto, asegurando que será hasta la próxima semana cuando pueda hablar abiertamente sobre el tema, ya que su defensa le pidió guardar silencio mientras se realizan los procesos que comprueben que la prueba es válida.

Ante los cuestionamientos sobre la veracidad del resultado que arroje la prueba, Imelda Tuñón señaló que todo el proceso estaba bien verificado, pues para llevarse a cabo tuvieron que cortarle una buena cantidad de pelo desde la raíz, algo que si bien fue muy fuerte para ella, comentó que haría todo lo necesario por el bienestar de su hijo y para que las cosas se aclaren de una vez por todas.

Finalmente explicó que tomó la decisión de realizarse la prueba capilar en un laboratorio en Estados Unidos debido a que cuando acudió a la Fiscalía para someterse a los exámenes de psicología y toxicología, no se sintió segura debido a que no se contaba con un laboratorio.

"Yo llego a hacer las periciales de psicología y toxicológicas y no me habían dicho nada. Llego y me dicen que el laboratorio todavía no lo iban a instalar, me metieron en un edificio todo vacío", señaló.