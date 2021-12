El Daredevil de Netflix sí llegará al Universo Marvel, ¿lo veremos en Spider-Man: No Way Home?

A casi una semana del mundialmente esperado estreno de Spider-Man: No Way Home, los rumores en torno de esta película de Marvel y Sony siguen creciendo, siendo el principal de estos la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield combatiendo a lado del Hombre Araña de Tom Holland.

Sin embargo, mucho se había dicho también sobre la posible aparición de Matt Murdock en la cinta, un personaje importante de los cómics quien es uno de los abogados más prominentes en Nueva York, pero que por las noches deja el traje y el maletín para convertirse en Daredevil, uno de los defensores de la ciudad.

Conforme han ido pasando los meses, han filtrado algunas fotografías que supuestamente vienen del interior de la producción de No Way Home. Una de ellas muestra a Peter Parker, la tía May y a Happy Hogan con Murdock, interpretado por el actor Charlie Cox, a quien probablemente todos recuerden por haberle dado vida a Daredevil en la exitosa serie homónima de Netflix, la cual tuvo tres temporadas entre 2015 y 2018, cuando la cancelaron.

Supuesta foto filtrada de Spider-Man: No Way Home. Foto: @johncampea

Esa foto tendría sentido. Matt es abogado y Peter necesita uno urgentemente, ya que la trama de No Way Home girará en torno de las complicaciones que ha tenido Spider-Man tras revelarse quién estaba debajo del traje, ya que además de que ahora todos saben quién es, Parker enfrenta problemas legales porque se le acusa (injustamente) de la muerte de Mysterio -eso pasó al final de la segunda película, Spider-Man: Far From Home.

¡Confirmado! Daredevil llega al UCM

Aunque a los protagonistas de No Way Home, así como al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y al propio Charlie Cox, se le había preguntado varias veces sobre la posibilidad de que Matt Murdock o Daredevil sí estuvieran en esta tercera entrega de la saga de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, todos se encargaron de desmentir estas versiones, pues aunque Marvel ya tiene los derechos del personaje desde 2020, supuestamente no se tenían planes para él.

Sin embargo, la esperanza de ver pronto a Daredevil en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) nuevamente se ha encendido, ya que ha sido el propio Feige quien confirmó que el protagonista de la serie de Netflix sí volverá a ser el llamado "Diablo del Hell's Kitchen" en próximos proyectos, aunque no especificó si sería en Spider-Man: No Way Home.

"Si viéramos a Daredevil en alguna de las próximas cosas, Charlie Cox, sí, sería el actor interpretando a Daredevil. Dónde veremos eso, cómo veremos eso, cuándo veremos eso, todavía está por verse...", afirmó Kevin Feige este domingo en entrevista con el sitio especializado CinemaBlend.

Ahora el misterio será descifrar en qué proyecto del UCM volverá el Daredevil de Charlie Cox, ya que si no lo vemos en Spider-Man: No Way Home, otras versiones apuntan a que sería muy probable verlo en las series de She-Hulk o Echo, donde podría volver otro personaje que vimos en las series de Netflix: el KingPin/Wilson Fisk de Vincent D'Onofrio.

Además, vale recordar que en noviembre comenzaron a circular imágenes del supuesto registro de un proyecto llamado Daredevil en el que Disney estaría trabajando ya, lo cual también podría suponer que la casa de Mickey Maoude quizás haría un reboot de la serie de Netflix retomando al personaje de Cox.

