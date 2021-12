Spider-Man: No Way Home: Filtran supuesta participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield | VIDEO

Spider-Man: No Way Home es sin duda la película más esperada del año. Desde su anuncio, una gran cantidad de rumores han girado en torno a la cinta, pues una gran cantidad de fans espera que junto a Tom Holland aparezcan Tobey Maguire y Andrew Garfield.

La cinta dirigida por Jon Watts llegará a las salas de cine de nuestro país el próximo 15 de diciembre. En medio de la espera, en redes sociales fueron difundidos un par de videos que podrían confirmar la participación de los tres superhéroes arácnidos.

La filmografía de Spider-Man inició en 2002 con Tobey, siguió con Andrew en 2012 y continuó en 2017 con Tom. Foto: Especial

¿Spider-Verse confirmado?

Para nadie es un secreto que en cada entrevista que le hacen a Tom Holland, éste se niega a hablar sobre el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield. De hecho, este último se ha cansado de afirmar que no aparecerá en Spider-Man: No Way Home.

"Es una idea emocionante con la que la gente está obsesionada y yo también lo estaría si lo fuera. Pero sé lo que está pasando y me temo que será muy decepcionante para la gente", dijo Garfield a la revista Newsweek en septiembre pasado.

A pesar de la negativa, hace unas horas, la cuenta de TikTok @stay_off_my_lawn publicó dos videos que parecen indicar que efectivamente el Spider-Verse puede ocurrir el próximo mes de diciembre. ¿Será posible?

En el primer clip, al entrar al sitio oficial de Cineplex (cadena de cines en Canadá) para adquirir boletos para ver el filme en cuestión, en el reparto aparece el nombre de Tom Holland, seguido por el de Andrew Garfield y Tobey Maguire. En el segundo, la cuenta de Twitter de Sony Pictures supuestamente borró un tuit en el que se lee: "Los 3 Spider-Man regresarán".

Sin embargo, los usuarios en la red social comentaron que cualquier texto se puede editar en Google Chrome con la opción 'Inspeccionar', por lo que probablemente se trate de una filtración falsa. ¿Tú qué opinas?

