Periodistas confunden a Zendaya y Tom Holland con Dua Lipa y ¡Harry Potter! en la entrega del Balón de Oro 2021 | VIDEO

Este lunes 29 de noviembre se llevó a cabo la entrega del Balón de Oro 2021, gala realizada en París, Francia, en la que el futbolista argentino Lionel Messi recibió su séptimo galardón como el mejor jugador del mundo.

A la ceremonia realizada en el Théatre du Châtelet asistieron figuras del mundo del fútbol como Kylian Mbappé y Robert Lewandowski. Sin embargo, destacó la presencia de una de las parejas del momento: Zendaya y Tom Holland, protagonistas del gran estreno cinematográfico del año: Spider-Man: No Way Home.

Lo que más llamó la atención de los internautas en las redes sociales fue que al llegar a la alfombra roja, los actores fueron confundidos con la cantante Dua Lipa y, por increíble y ridículo que parezca, con el famoso mago Harry Potter.

Durante la transmisión de ESPN Latinoamérica, periodistas argentinos provocaron burlas de los usuarios por no reconocer a las jóvenes celebridades. Mientras que Zendaya fue confundida con la intérprete de temas como "Physical" y "Levitating", Tom Holland fue llamado como el personaje principal creado por J. K. Rowling.

"Dua Lipa es, no sé quién es", dijo el comunicador Christian Martin". "Ajá, sí, cantante inglesa", respondió uno de sus colegas. "Ahí llega uno que tiene cara de Harry Potter, no sé quién es", agregó Martin, haciendo referencia a Holland. Al poco tiempo, uno de los periodistas dice: "Zendaya, actriz, me dicen".