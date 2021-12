Todas las películas de Spider-Man: de la mejor a la peor según Rotten Tomatoes, IMDb y Sensacine

Las emociones están desboradades ante el próximo estreno de Spider-Man: No Way Home, la tercera entrega protagonizada por Tom Holland y Zendaya, ya que desde hace mucho se rumora que en aras de explorar el multiverso, es posible que para esta nueva cinta regresen los protagonistas de las sagas anteriores: Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Con esta película producida por Jon Watts serían en total ocho entregas live-action inspiradas en el superhéroe arácnido creado en 1962 por Steve Ditko y Stan Lee, mientras que animadas sólo es una cinta, aunque la segunda parte de Into The SpiderVerse ya viene en camino y será estrenada en 2022.

Este lunes 13 de diciembre fue la gran premiere en Los Angeles de Spider-Man: No Way Home y, evidentemente, la cinta ya fue calificada por Rotten Tomatoes, la página especializada en revisión y reseñas de cine y televisión. De inicio, se le había dado la puntuación máxima de la crítica, es decir, 100 por ciento, sin embargo, ahora al ingresar al portal, esta película de Tom Holland ya tiene una calificación de 98 por ciento, la cual sigue siendo muy alta.

Con esto, Spider-Man: No Way Home se posiciona hasta ahora como la película mejor calificada desde que inició el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en 2009, pasando incluso por encima de cintas como Avengers: Endgame, Black Panther o Iron Man, que en su momento causaron revuelo y fueron bien recibidas tanto por la crítica como por los fanáticos.

Pero, ¿cómo le ha ido a las otras películas de Spider-Man?

Con tres Spider-Man en el cine en 20 años, es lógico que surjan las comparaciones sobre quién ha sido el mejor interpretando al querido personaje de Marvel Cómics. Algunos coiniciden en que el mejor Spider-Man ha sido Tobey Maguire, pero que el mejor Peter Parker sin duda fue Andrew Garfield.

En el caso de Tom Holland, las opiniones están divididas, pero de acuerdo con las críticas de medios especializados e insiders, tras la premiere de No Way Home, muchos afirman el actor inglés ha dado una de sus mejores interpretaciones.

Sin embargo, la crítica es más severa y suele calificar de forma estricta las películas y series, por lo que a continuación te decimos cómo le fue en su momento a las anteriores películas del amigable Hombre Araña según Rotten Tomatoes, IMDB y Sensacine, tres de las más importantes páginas especializadas en puntuar producciones de TV y cine.

Rotten Tomatoes

Spider-Man: No Way Home (98%) Spider-Man: Into the Spider-Verse (97%) Spider-Man 2 (93%) Spider-Man: Homecoming (92%) Spider-Man (90%) Spider-Man: Far From Home (90%) The Amazing Spider-Man (72%) Spider-Man 3 (63%) The Amazing Spider-Man 2 (52%)

IMDd

Spider-Man: Into the Spider-Verse (8.4/10) Spider-Man: Homecoming (7.4/10) Spider-Man: Far From Home (7.4/10) Spider-Man (7.3/10) Spider-Man 2 (7.3/10) The Amazing Spider-Man (6.9/10) The Amazing Spider-Man 2 (6.5/10) Spider-Man 3 (6.2/10)

Sensacine

Spider-Man: Homecoming (5/5) Spider-Man: Into the Spider-Verse (4.5/5) Spider-Man (4/5) Spider-Man: Far From Home (4/5) The Amazing Spider-Man 2 (4/5) Spider-Man 2 (3/5) The Amazing Spider-Man (3/5) Spider-Man 3 (1.5/5)

NOTA: Spider-Man: No Way Home aún no tiene calificación en IMDb y Sensacine, ya que su estreno es el 15 de diciembre.

