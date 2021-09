Titanic casi se queda sin uno de sus Premios Oscar más importantes por culpa de James Cameron

La canción My Heart Will Go On, interpretada por Celine Dion, puedo quedar fuera de la película Titanic, porque al director James Cameron no estaba de acuerdo en un inicio, ya que el plan original era que la banda sonora fuera instrumental y no tuviera ninguna canción cantada.

Esta fue escrita por Will Jennings y James Horner, en un inicio la melodía fue compuesta para que fuera utilizada en diversas escenas.

La canción fue grabada en secreto y cuando Cameron la escuchó cambió de opinión, aunque uno de sus temores fue que lo criticaran por volverse comercial al final de la película, se indica en el portal de Screen Rant.

Pero My Heart Will Go On se convirtió en el single más vendido en la historia y una de los éxitos de Dion. La cantante canadiense en un principio no la quería interpretar.

“No me gustó nada cuando la escuché”, declaró la cantante al presentador británico Jonathan Ross. “Mi marido me dijo: 'hagamos una prueba, nada más'. Y esa prueba es la grabación final. No volví a cantarla… si exceptuamos las tres millones de veces que la he vuelto a cantar en directo después”.

El filme se caracterizó por ser la más cara hasta ese momento, al tener una presupuesto de producción de 200 millones de dólares, pero también es una de las películas más taquilleras de las historia.

Fueron 14 nominaciones de los Oscars los que recibió la película y de los cuales obtuvo 11, entre los que estuvieron Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Canción.

Otra persona que declaró que no le gusta el tema fue la actriz Kate Winslet, declaró en el 2012 que cuando la escuchaba canción le daban ganas de vomitar. Fueron 15 millones de copias las que se vendieron de la melodía.