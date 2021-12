“No puedo esperar para ser papá”: Tom Holland desea comenzar una familia pronto, ¿con Zendaya?

Tom Holland es uno de los actores favoritos de Hollywood y su papel en “Spider-Man: No Way Home” le ha ganado las mejores críticas, pero tras el arrollador éxito ha pensado en su futuro y no descarta la idea de convertirse pronto en padre pues asegura que ama a los niños.

El actor de 25 años reveló en una entrevista que no ha pensado en dejar su papel en la película de Marvel y estaría dispuesto a ponerse el traje una vez más, aunque parece indicar que no sería pronto pues habló sobre su futuro y su deseo de formar una familia.

“Yo amo a los niños. No puedo esperar a ser papá”, dijo el actor en entrevista para la revista People donde señaló que su padre ha sido un gran ejemplo para él y le gustaría hacer lo mismo con sus propios hijos pronto.

Zendaya y Tom Holland. Foto: AP

“Si estoy en una boda o una fiesta, siempre estoy en la mesa de los niños pasando el rato. Mi papá ha sido un gran modelo a seguir para mí. Creo que heredé eso de él”, detalló Tom Holland que por el momento tiene una relación con la actriz Zendaya, con quien comparte créditos en la cinta de Marvel.

¿Tom Hollan se retira?

Tom Holland se ha convertido en todo un fenómeno del cine en Hollywood con su papel como Spider-Man, sin embargo, reveló que por el momento podría dejar de lado el traje de superhéroe para pensar en su futuro.

En entrevista para People indicó que ha pensado en tomarse un descanso y dejar la actuación por un tiempo, pues comenzó su carrera desde muy joven y le gustaría detenerse a pensar en lo que podría hacer en caso de no continuar en la industria.

“Quiero tomarme un descanso y concentrarme en formar una familia y descubrir qué quiero hacer fuera de este mundo (…) He pasado los últimos seis años muy concentrado en mi carrera”, dijo el actor.

Aunque junto a Zendaya se han convertido en la pareja del momento y el romance ha sido bien recibido por los fans, algunos han señalado que están fingiendo y que se trata de una estrategia publicitaria para dar más fuerza al estreno de “Spider-Man: No Way Home”.

Mientras que otros no han dudado en defenderlos de las críticas y compartir tiernos momentos en los que han estado juntos, sobre todo en la manera en que Holland mira a Zendaya.

