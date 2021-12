Zendaya es la única que evita que Tom Holland dé SPOILERS de 'Spider-Man: No Way Home'

El mundo está sumamente emocionado con el lanzamiento de 'Spider-Man: No Way Home', por ello los fans han comenzado a compartir los mejores memes tras el estreno en los cines. Sin embargo, aquellos que no pudieron conseguir un boleto para la primera semana en cartelera han pedido que no hagan spoilers, no obstante uno de los que ha hecho más revelaciones sin duda alguna es el propio protagonista Tom Holland.

El actor que le da vida a 'Peter Parker' se ha caracterizado por ofrecer detalles antes de tiempo de las películas de Marvel, como por ejemplo cuando reveló que los Vengadores irían al espacio o que no había muerto en la saga. Pero ahora todo parece indicar que Zendaya sería la única persona que podría hacer que la estrella de Disney no diera más spoilers.

Hay que recordar que Tom y Zendaya están saliendo desde hace algunos meses, aunque no se ha aclarado desde cuando, pues a pesar de que confirmaron su relación, decidieron no dar detalles y mantenerla en privado. En tanto, los fans se encuentran muy emocionados porque la realidad haya superado a la ficción y los protagonistas de 'Spider-Man' estén juntos.

Zendaya deja sin palabras a Tom Holland

Fue durante la alfombra roja de la premier de la película 'Spider-Man: No Way Home' cuando Tom Holland demostró qué tan enamorado está de Zendaya, pues paró una entrevista sólo para ver a la joven actriz llegar al lugar en donde se proyectaría por primera vez la película del superhéroe.

Holland se encontraba platicando con una reportera de Entertainment Tonight sobre cómo fue el proceso de selección para convertirse en Spider-Man y cómo se siente ahora que va en la tercera película, cuando de repente se empezó a escuchar gritos a lo lejos y se percató que la protagonista de 'Euphoria' había llegado al evento luciendo un vestido inspirado en la cinta.

"Creo que llegó Zendaya, suena a que llegó Zendaya" dijo emocionado y dejó la conversación para ver si lograba alcanzar a verla, después pidió disculpas y continuó con la entrevista. Esta acción puso a pesar a los fans que tal vez la también modelo sería la única que lograría evitar que Holland haga algún spoiler de la película de Marvel.

