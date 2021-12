Spider-Man: No way Home, estos son los mejores memes por la llegada del filme a los cines

“Spider-man No Way Home” ya está en las salas de cines y los fans de la franquicia podrán ver a Tom Holland y Zendaya, la pareja del momento, en sus roles del Hombre Araña y M.J. Hace un par de días, durante la premiere hubo momentos increíbles que sólo alimentaron las teorías de los fans, como el hecho de que puedan aparecer Tobey Maguire o Andrew Garfield.

Foto: Captura.

Lo que está más que confirmado es el regreso de El Duende Verde (Willem Dafoe), Doctor Octopus (Alfred Molina), Elektro (Jamie Foxx) y Dr Strange (Benedict Cumberbatch). La película, una de las más esperadas por los fans, llegó hoy a México y los memes no pudieron faltar.

Foto: Captura.

Desde el desorden en la preventa de boletos para las funciones del día del estreno las redes sociales no habían estado tan activas con el tema de la película, por lo que ahora abundan los memes que hacen referencia a todo tipo de cosas, como el hecho de que no todos podrán ver la película en las primeras funciones y quieren evitar las filtraciones y cómo quedarán cuando terminan de ver “Spider-man No Way Home”.

Foto: Captura.

En un contexto de gran emoción y expectativa por la llegada a los cines de esta nueva producción, miles de fans han recordado las primeras películas que se estrenaron con el personaje, tanto de Tobey Maguire y Andrew Garfiel, esto debido a que se espera que salgan y confirmen el spiderverse.

Foto: Captura.

Con esta película, producida por Jon Watts, serían en total ocho entregas live-action inspiradas en el superhéroe arácnido creado en 1962 por Steve Ditko y Stan Lee, mientras que animadas sólo hay una cinta reciente, aunque la segunda parte de Into The SpiderVerse ya viene en camino; se estrenará en 2022.

Foto: Captura.

