Spiderman No Way Home: Este tráiler fue censurado tras tragedia en Estados Unidos

El estreno de Spider-Man: No Way Home se ha convertido en todo un fenómeno global que ha traído de vuelta la "Spider-Manía"; si bien el esperado estreno se dará mañana en Estados Unidos, en países como México, Reino Unido y parte de Sudamérica será este miércoles 15 de diciembre, por lo que todos los fans del emblemático hombre Araña, y de todo el Universo Marvel, se han volcado a las redes para no perderse ningún detalle.

En un contexto de gran emoción y expectativa por la llegada a los cines de esta nueva producción, miles de fans han recordado las primeras películas que se han estrenado del Universo Cinematográfico de Marvel, en particular se han recordado las producciones que protagonizaron Tobey Maguire y Andrew Garfield, esto debido al spiderverse confirmado por Sony Pictures, aunque hay que aclarar, no los "Spidermen".

No hay duda para nadie que desde el estreno de la primera película de "Spiderman", en el año 2002, y protagonizada por Tobey Maguire, comenzó la efervescencia por las grandes producciones que abordan los orígenes e historia de grandes personajes del Universo Marvel, en aquel año millones de fanáticos abarrotaron los cines alrededor del mundo con el objetivo de ver en la pantalla grande a uno de los superhéroes favoritos de millones, ahora casi veinte años después las emocione son similares y las expectativas demasiadas.

¿Cuál es el tráiler de "Spiderman" que fue vetado en 2002?

En aquel año de estreno de la primera entrega de "Spiderman", uno de los tráilers oficiales de la película fue censurado poco tiempo antes de comenzar a emitirse de manera oficial, ¿el motivo? Los recientes atentados terroristas del 11 de septiembre, en donde fueron derribadas las emblemáticas Torres Gemelas.

La razón de los directivos de haber tomado esta decisión fue porque en el tráiler original se podía observar al Hombre Araña recorrer Nueva York con ayuda de su telaraña, y en determinado momento lo hace colgado de las Torres Gemelas, razón por la cual se decidió eliminar por completo este tráiler y hacer otro, ya que de acuerdo con los directivos, el dolor por la tragedia era reciente y no querían en ningún momento herir la sensibilidad de los espectadores estadounidenses.

El motivo por el cual hasta ahora, 19 años después de ser tomada aquella decisión, ha vuelto a resurgir el recuerdo de este tráiler original, y censurado, es porque recientemente éste se dio a conocer en formato de alta definición. En 2002, a escasos meses de los atentados terroristas, este tema era demasiado sensible en Estados Unidos, por lo que Sony Pictures, productora de la película, retiró el avance de la película protagonizada por Tobey Maguire, actor que protagonizaría dos cintas más como el "Hombre Araña".

Hay que reconocer que el anuncio de este tráiler ya circulaba por internet, sin embargo, fue hasta el 2019 cuando se reveló en una calidad tan alta como lo observamos, esto tras realizar un trabajo de escaneo de un rollo de película de 36 milímetros. Te dejamos el video del tráiler original, en el marco del estreno de "Spider-Man: No Way Home" y a la espera de la confirmación del Spider-Verse; la épica reunión del actual Hombre Araña con los dos de las anteriores sagas: Tobey Maguire y Andrew Garfield.

