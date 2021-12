Marisa Tomei: La Tía May está más que lista para la premiere de "Spider-Man No Way Home"

La sensual actriz del cine norteamericano y neoyorquina de corazón, Marisa Tomei, está de manteles largos previo a la noche en la que por fin se llevará a cabo la premiere mundial de Spider-Man No Way Home en los Estados Unidos.

Ganadora del Oscar en 1992 por su actuación en “Mi primo Vinny”, Tomei se prepara para revivir en pantalla grande la producción más ambiciosa de la trilogía de Spider-Man producida por Marvel Estudios y Sony, en la que lleva el papel de la Tía May, el personaje más entrañable para Peter Parker, interpretado por Tom Holland.

Las expectativas son altas respecto a lo que sucederá en la película dirigida por Jon Watts y en la que todo apunta a que por fin veremos el “spiderverso” con las tres versiones del arácnido más querido de los comics y tan popular como Batman o Superman a nivel global entre los fans.

Tomei aprovechó esta ocasión especial, para enviar un mensaje muy positivo a través de su cuenta de Instagram, que emocionó a los fans de la película que se estrena a nivel mundial esta noche y que contará con la crema y nata no solo de la cinta, sino del universo Marvel en su conjunto.

Marisa es un personaje crucial en el universo del Spider-Man de Holland, tanto o más que el propio tío Ben, quien en esta saga pasa desapercibido, por esa razón se convierte en el apoyo emocional que necesita Peter mientras descubre y refuerza sus poderes como Spider-Man y su papel como el superhéroe de Nueva York.

La experimentada actriz, mostró en su cuenta personal de Instagram la fotografía con lo que parece ser una invitación para la premiere de esta noche e invitó a los seguidores a que sigan sus historias en Instagram para conocer algunos detalles interesantes sobre la película.

#AuntMay means business! ??

#spidermannowayhome premiering tonight! So excited — check my stories for some exciting updates ;-)